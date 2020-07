Jordi, en '¡Ahora caigo!': "Con el dinero del premio me gustaría encontrar pareja"

Las motivaciones de los concursantes de ¡Ahora caigo! para acudir al concurso son muy variadas y pueden ir desde un viaje soñado, una entrada de una casa, un coche, tapar algún agujero... Pero Jordi asombró a todos con el motivo de su participación.

"Una de las cosas que me gustaría conseguir con el dinero del premio es encontrar pareja", afirmó este lunes el concursante, provocando la sorpresa de Arturo Valls, que señaló ente risas: "Entonces te has equivocado de programa, eso se llama Tinder".

Pero Jordi le explicó que "mi madre siempre me dijo que me tenían que querer por lo que soy, pero veo que no lo consigo. Así que, si me dan el premio, como tengo más, a lo mejor así sí que me quieren".

Valls quiso saber que aficiones tenía, por si alguna le servía para poder conquistar a su futura pareja: "Me gusta hacer voces", admitió el participante mientras ponía una voz mezcla de "Stallone, Al Pacino y Robert de Niro", como aseguró él.

El presentador quiso saber si sabía hacer alguna voz más y Jordi imitó a Gracia Morales, a petición de Valls, provocando las carcajadas y los aplausos del público presente en las gradas del programa de Antena 3.

Tras su presentación, comenzó el duelo entre el concursante y Alba por el premio: "Jugamos sin red para poder plantarnos", señaló Valls. Jordi fue el que salió victorioso: "A ver si salimos con novia de esta", le dijo el presentador.

Al final, Jordi logró 7.001 euros que "con eso una novia puedo encontrar...", afirmó mientras se plantaba y rechazaba jugar por 18.000 €. También se llevó a casa el clásico juego de mesa del programa.