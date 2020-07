PP y Cs rechazan petición de PSOE de disolver y volver a convocar comisión del carbón para investigar ayudas autonómicas

La presidenta de la comisión, Inmaculada Gómez, del Grupo Ciudadanos, ha explicado que la petición de documentación realizada inicialmente por los socialistas "excedía" el ámbito de este organismo, mientras que la mayoría de los grupos ha considerado que "no procedía" su disolución y nueva constitución para ampliar dicho ámbito.

Sin embargo, el portavoz socialista en la misma, Rubén Illera, ha advertido de que tal como está planteada la comisión no permite "sacar ningún tipo de conclusión con un mínimo de rigor", ya que las Cortes de Castilla y León carecen de competencias para investigar el destino de fondos estatales.

Por ello, Illera ha justificado la petición de su Grupo y ha acusado a Cs de "impedir" que se investigue la actuación de la Junta "en lugar de levantar las alfombras" de la Administración regional como, según ha recordado, se comprometió.

En este sentido, ha recordado que los fondos estatales que pretende investigar esta comisión ya fueron fiscalizados por el Tribunal de Cuentas, que incluso emitió "una serie de conclusiones y recomendaciones".

Ante esto, ha sugerido que se proponga al Consejo de Cuentas de Castilla y León una actuación de fiscalización similar en el ámbito de los planes autonómicos y ha advertido de que la documentación que se va a solicitar a la Administración central "no tiene obligación" de facilitarla por tratarse de un parlamento autonómico, mientras se evita pedirla a la Junta, la cual "sí estaría obligada a entregarla", algo que han rechazado PP y Cs por exceder el ámbito de investigación de la comisión.

APLAZADA LA PETICIÓN DE COMPARECENCIAS

La portavoz de Cs en la misma, Blanca Delia Negrete, por su parte, ha expresado su satisfacción por avanzar en la petición de nueva información, hasta la recepción de la cual se pospone la petición de comparecencias, lista que su formación ya tenía redactada, según ha explicado.

A su juicio, la "pataleta" del PSOE busca "revolver para parecer que hacen algo y no sacar nada adelante". Negrete no se ha opuesto a la ampliación de documentación solicitada, pero ha insistido en que ésta esté "relacionada con el objeto de la comisión" y no se pretenda alargar la misma "sine die".

"No podemos bloquear la comisión por saturación", ha criticado la procuradora de Cs, quien ha advertido de que los propios servicios jurídicos de la Cámara han desestimado algunas de las peticiones del Grupo Socialista por no circunscribirse al ámbito de investigación.

No obstante, Negrete ha indicado que sí se ha acordado incluir en el objeto de la comisión los planes de formación a petición de la UPL.

Por último, la portavoz del PP en la comisión, Amparo Vidal Gago, ha recordado que el ámbito y objeto de este organismo "ya estaba perfectamente acotado", a pesar de lo cual el PSOE "ha pretendido por vía de petición de documentación" aumentarlos.

Sin embargo, Vidal Gago ha destacado que "en aras del acuerdo", se ha aceptado esta petición "con el único requisito" de que fuera acorde a dichos ámbito y objeto.