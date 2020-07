Cultura.- L'Orquestra de la Comunitat ofereix aquest dimecres el seu primer concert simfònic en la nova normalitat

Després d'oferir tres programes de cambra tant en Les Arts com en diferents municipis del territori valencià, l'OCV clausurarà el cicle 'Torna a les Arts' amb obres de Beethoven sota la direcció de Thomas Hengelbrock.

Per primera vegada, després del retorn a les activitats obertes al públic, la Sala Principal obrirà les seues portes amb una ocupació màxima del 75% del seu aforament total que comportarà l'ús obligatori de mascareta per al públic assistent.

El prestigiós director alemany Thomas Hengelbrock es troba ja a València per a preparar el seu debut al capdavant de l'OCV amb un programa que celebra el 250 aniversari del naixement del compositor de Bonn amb les obres 'Obertura de Fidelio, Op. 72' i les simfonies número 6 i 8.

Les Arts se suma així a les celebracions de l'Any Beethoven, en el qual es commemora el 250 aniversari del naixement del compositor de Bonn. A més, dos dies més tard, el divendres 17, l'Orquestra de la Comunitat Valenciana amb Hengelbrock com a director es presentarà en el Festival de Música i Dansa de Granada amb aquest mateix programa.

Thomas Hengelbrock està considerat un dels directors d'orquestra més versàtils i fascinants de la seua generació. Particularment reconegut pels seus treballs historicistes en el Barroc, el seu repertori abasta des de la música del segle XVII fins a obres contemporànies i inclou tots els gèneres.

ENTRADES

Les Arts informa que ha disposat un preu únic de 20 euros per a les localitats per a aquest concert. Els abonats de la temporada es beneficiaran d'una tarifa especial de deu euros per entrada.

D'acord amb la nova situació sanitària, l'ús de la mascareta, a més de ser necessari durant tot l'espectacle, serà imprescindible també per a l'accés a les zones comunes.

Així mateix, es recorda que es mantindrà la resta de protocols de seguretat com la presa de temperatura, l'accés i el desallotjament controlat de la sala, la utilització individual dels ascensors, el manteniment de la distància interpersonal d'1,5 metres, a més de l'ús restringit dels lavabos.