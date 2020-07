El Club Balonmano de La Calzada renuncia a participar en la competición europea por falta de apoyo económico

En una nota publicada en sus redes sociales, el club gijonés ha señalado que desde el pasado mayo comenzaron a negociar con instituciones tanto públicas como privadas para conseguir el dinero, mientras que el mes pasado iniciaron una campaña adelantada de abonos al objeto de recaudar fondos.

No obstante, y teniendo en cuenta que la fecha límite para inscribirse era este martes, al no conseguir el dinero necesario, han adoptado la decisión de no participar. Pese a ello, han querido agradecer el apoyo recibido tanto por empresas, como instituciones y abonados.

Sobre esto último, han indicado que en los próximos días se procederá a la devolución de la cuota de socios que hicieron el 'Abono Europa', creado para asistir a las competiciones europeas, y facilitan un correo para resolver dudas: comunicación@bmlacalzada.com.

Cabe recordar que en el palmarés de este equipo destacan los siguientes premios: Campeón D de Honor Plata 15/16; Campeón Copa de La Reina 2018; y Campeón MiniCopa de la Reina 2019.