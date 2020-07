Fiscal delegada de violència de gènere a València afirma que amb l'estat d'alarma "van desaparéixer les denúncies"

Així s'ha pronunciat Guiralt en la seua compareixença davant la Comissió de Justícia de Les Corts per a explicar el treball realitzat durant la crisi del coronavirus i realitzar aportacions de cara a la reconstrucció.

Ha recordat que des que el 14 de març es decretara l'estat d'alarma "a la Comunitat Valenciana van desaparéixer les denúncies de dones per violència de gènere" i eixa situació es va perllongar durant prop d'un mes, fins que a mitjan abril van començar a entrar algunes.

Açò els "va alarmar", ha subratllat, perquè no estan acostumats a eixos nombres i mentrestant sentia en els mitjans de comunicació que havien augmentat les telefonades a diferents recursos com la Xarxa Dona24 hores, l'Oficina d'Atenció a les Víctimes del Delicte, la Policia o el 016.

La fiscal ha assenyalat que durant eixe període de confinament les forces de seguretat han estat vigilant i controlant eixes dones "de manera molt intensa", sobretot a les quals presenten un risc mitjà, alt i extrem, a les quals "no han deixat en cap moment soles", però han sigut atencions telefòniques.

"Ens feia falta un poc més? Sí. Dins de la informació que s'ha donat des de les institucions a les víctimes dir-los no esteu soles, les institucions estan amb vostés" i dins de les institucions, els tribunals, ha indicat la fiscal.

Per açò, ha preguntat "com és possible que les ciutadanes que pateixen violència de gènere no s'assabentaren que els jutjats no estan tancats". "Va haver-hi desinformació", ha lamentat. "Som un servici públic i estem per a servir a la ciutadania, que és la que ens paga, li devem un respecte i estar en presència per a tot allò que necessiten", ha agregat.

Al seu juí, l'accés a la justícia "no s'ha garantit per a res" i en violència de gènere "no hi ha un altre remei que estar davant d'elles, parlar amb elles".