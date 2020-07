Coronavirus.- Una nova estació robotitzada en La Fe de València permet arribar a 3.500 PCR diàries

És una donació de sis empreses (Merlin Properties, Endesa, Banc Santander, Experis de ManPower Group, Línea Directa Aseguradora, Telefónica), juntament amb la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de Santiago de Compostel·la, la Fundació Profesor Novoa Santos i Auren. Diversos donants anònims també han creat un fons per a comprar aquestes estacions.

Fins a l'entrada d'aquest projecte, en fase pilot i preparat per a activar-se quan siga necessari, La Fe tenia capacitat per a fer 1.500 PCR, encara que ara es realitzen unes 500 diàries per la menor intensitat de la pandèmia.

Els nous 'robots' pretenen donar seguretat, detectar ràpidament els brots i controlar la traçabilitat, sempre en funció de les recomanacions sanitàries. "No es tracta de fer PCR de forma absolutament descontrolada, sinó amb una línia clara", ha afirmat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de visitar els laboratoris.

Es tracta d'una iniciativa de col·laboració públic-privada en la qual participen promotors i empreses participants de diversos punts d'Espanya, amb l'objectiu de millorar la sanitat pública de la Comunitat Valenciana.

De fet, aquesta línia robotitzada de realització massiva de PCR, en la torre A de La Fe, permet incrementar la capacitat de realització de test de la Comunitat Valenciana fins a quasi 14.000 diàries, entre els laboratoris de microbiologia dels hospitals i els centres d'investigació mèdica i universitaris.

A ple rendiment, aquests 'Covid-robots' permeten realitzar 2.000 proves de PCR al dia perquè s'adapten als protocols del laboratori i poden utilitzar reactius de qualsevol marca comercial, com ha explicat el cap de Microbiologia en La Fe, Jose Luis López Hontangas.

Se suma a la tecnologia disponible en l'hospital, amb dos circuits diferents per a proves segons es tracte de mostres urgents o no. Quan el resultat es necessita immediatament, tres equips extrauen l'RNA del virus i es realitza la PCR en un procés que dura entre 50 i 70 minuts. Si no és urgent, l'RNA del virus s'extrau en un equipament i després es fa la prova en un altre.

L'estació està emmarcada en el projecte 'Covidrobots' que impulsen cinc professionals de diversos àmbits: Rocío Martínez, investigadora principal en King's College London; Andreu Veà, professor i pioner en internet; María Parga, presidenta d'Alastria; Javier Colás, director d'innovació del Health Care Institute d'Esade Business School, i Sandra Figaredo com a consultora 'sènior' de LLYC.

En la presentació, Ximo Puig ha destacat el paper dels 'robots' per a reforçar les PCR i ha posat en valor l'esforç dels sanitaris per a contindre la pandèmia, reivindicant el paper d'uns professionals que "han sigut, són i seran fonamentals".