El dispositivo policial de las Fiestas de San Lorenzo de Huesca se mantiene, pese a la suspensión

Esta decisión tiene como objetivo evitar las aglomeraciones y concentraciones y asegurar el cumplimiento de las normas sanitarias y de prevención.

Durante la Junta Local de Seguridad se han analizado los posibles "puntos calientes" de la ciudad, en especial durante los días 8, 9 y 10 de agosto. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la plaza de la Catedral, cuyo acceso estará cerrado al público durante la mañana del día 9, o la plaza de los Fueros.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado establecerán una vigilancia especial en todos estos puntos, y también en las diferentes zonas de botellón.

En los próximos días, los diferentes cuerpos mantendrán reuniones de coordinación para detallar el operativo. También se controlarán los accesos a la ciudad y se ha recordado a los establecimientos hosteleros que pueden dar almuerzos pero siempre cumpliendo con las autorizaciones y aforos que actualmente tienen permitidos, ya que no va a haber ningún tipo de ampliación para evitar poner en riesgo lasalud de los y las oscenses.

El alcalde de Huesca, Luis Felipe, ha incidido en que "la salud está por encima de todo y, por lo tanto, hay que ser responsables. Este año no hay Fiestas y, por ello, hay que vivir el sentimiento laurentino desde casa y desde los balcones, no en la calle, para que en las Fiestas de 2021 no falte nadie por culpa del coronavirus".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno de España en Huesca, Silvia Salazar, ha incidido en que este año no hay fiestas "pero los efectivos van a ser los mismos para asegurar la seguridad y la prevención durante esos días. La única forma de asegurar la salud de todos y de evitar que haya rebrotes es siendo responsables".

DISPOSITIVo ESPECIAL CAMPO DEL ALCORAZ

En la Junta Local de Seguridad también se ha decidido organizar un dispositivo policial especial, tanto para este viernes 17 de julio como para el lunes 20 de julio, con motivo del posible ascenso de la Sociedad Deportiva Huesca a primera división.

En la Junta se ha decidido cerrar los accesos a El Alcoraz, mientras que en la plaza de Navarra solo se permitirá el tránsito de personas pero no la permanencia en la plaza.

El Ayuntamiento de Huesca mantendrá hoy y mañana diferentes reuniones con la Asociación Provincial de Hostelería de Huesca y con la Sociedad Deportiva Huesca para detallar y darles a conocer las medidas de seguridad que se han aprobado en la Junta Local de Seguridad.

Una vez más, desde el Ayuntamiento se insiste en la responsabilidad individual y colectiva y en la necesidad de cumplir todas las normas de prevención para evitar nuevos rebrotes.