Gómez ressalta l'arrelament de Vilar a València i que molta gent estiga acudint a l'Ajuntament per a "homenatjar-li"

En aquest sentit, ha subratllat que està sent "moltíssima" la gent que s'està acostant el consistori per a "mostrar-li els seus respectes" i "retre-li homenatge" amb un missatge en el llibre de condolences instal·lat en memòria del regidor en el Saló de Cristall de les dependències municipals.

La també secretària general del PSPV-PSOE a València, formació de la qual Vilar era president, ha assegurat que després de la defunció del titular d'Hisenda el de hui és "un dia molt trist no només per a la família socialista sinó per a tota la ciutat" perquè "Ramón era una persona molt arrelada" a ella.

"Era conegut i reconegut per moltíssimes persones de diferents sectors i de diferents àmbits de València", ha declarat. Al seu torn, ha manifestat que "era una persona que representava la diversitat i la pluralitat de la ciutat".

Sandra Gómez ha agregat que "per açò, hui ha vingut moltíssima gent" a l'Ajuntament "a mostrar-li els seus respectes i a retre-li homenatge". Després d'açò, la responsable municipal ha animat "a tothom que ho estimava" a acudir al consistori per a poder-li "dir tot el que li estimava".

"Em falten les paraules per a dir tot el que ho anem a trobar a faltar i tot el que ho estimem, tot el grup socialista i totes les persones que han treballat i han viscut amb ell", ha afegit Sandra Gómez.