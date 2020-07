Quién es Lucía Arieta-Araunabeña, la mano derecha de Íñigo Urkullu desde hace 35 años

Llevan más de 35 años juntos y apenas si la figura de Lucía Arieta-Araunabeña es reconocible gracias a su gusto por el hermetismo en asuntos privados y la timidez que comparte lejos de las cámaras con su marido, el lehendakari Íñigo Urkullu. Pero su vida va mucho más allá de ser "la esposa de".

Se conocieron mientras realizaban un curso intensivo de magisterio. Ella se puso nerviosa y se fue muy rápido, sin despedirse: una amiga en común le explicó al futuro político que no se había marchado porque no le gustase, sino por todo lo contrario. La timidez que decíamos. Pero ambos se esforzaron en que el amor perdurase y parece ser que les ha salido a cuenta.

Ella ya venía de una familia reconocida en Euskadi. Sobre todo entre los aficionados al fútbol. Y es que quizá su aversión hacia los focos y hacia aparecer en los periódicos se deba a que lo ha vivido desde pequeña al ser hija de Eneko Arieta, mítico delantero del Athletic Club, conocido como Arieta I, llegando a estar 15 años en el conjunto bilbaíno y siendo internacional con la selección española en 3 ocasiones (y consiguiendo dos tantos ante Suiza e Inglaterra).

Lucía nació en Durango, en la provincia de Vizcaya, en 1961 y es funcionaria de la UTAP, una unidad de la Ertzaintza con competencias no policiales y que actúa en la parte administrativa del departamento de Seguridad del Ejecutivo autonómico.

Ella e íñigo Urkullu tienen 3 hijos, Kerman, Malen y Karlos, que obviamente Lucía ha priorizado antes que aparecer con mayor asiduidad ante los medios de comunicación, cosa que raramente hace, a excepción de contados actos de campaña o compromisos oficiales.

"Nosotros", dijo Urkullu en referencia a él y su esposa, "trabajamos fuera de casa y realmente no podemos dedicarles todo el tiempo que requieren. Ellos son la causa de mis remordimientos de conciencia, a los que intento dedicarles el poco tiempo que tengo después de mis ocupaciones", afirmó el ahora lehendakari ante las cámaras del programa 60 minutos de ETB.

La esposa del Lehendakari @iurkullu , Lucía Arieta-Araunabeña, recibió del Presidente Aitor Elizegi una camiseta en recuerdo de su aita, Eneko Arieta. #AthleticClub#futfemhttps://t.co/CDIU175pz8pic.twitter.com/unjQL62LyM — Athletic Club (@AthleticClub) January 31, 2019

De sus tres hijos, solo la chica, Malen, se ha decantado por la política, puesto que, aunque licenciada en Lenguas Modernas por la Universidad de Deusto y docente en el mismo colegio en el que estudió, el de los Jesuitas de Durango, es concejala en este mismo pueblo. Su hermano Kerman estudió la carrera de psicología y Karlos también se ha inclinado por el Magisterio.

La familia, algo que ocasionó algunas lágrimas, tal y como confesó Lucía en una de las pocas ocasiones en las que ha hablado con la prensa, tuvo que mudarse de su chalé en Durango a Vitoria cuando íñigo Urkullu decidió pasar de ser el líder del PNV a candidato a lehendakari.

"Espero que la decisión sea compartida por todos los miembros de mi familia. Sí vivimos juntos el matrimonio, pero no los hijos, o no todos, ya no voy a verles cada noche. Espero corresponder con el ejercicio de ser padre", aseguró Urkullu a El Correo, palabras refrendadas por su mujer cuando volvió a ser elegido en 2016: "A nivel casa hay momentos que son complicados. El día a día se hace duro, pero es un orgullo". Con los últimos resultados no tendrán, por tanto, que mudarse del palacio de Ajuria Enea, la residencia oficial del lehendakari.