Compromís pierde la alcaldía de Massalfassar tras salir adelante la moción de censura de PP, Cs y Demòcrates

De esta forma, se confirma la salida del equipo de gobierno de la coalición y supone que la Alcaldía pasa a manos de Álvaro Montañés (PP) desde julio de este año hasta agosto de 2021 y, a partir de septiembre de ese año y hasta las elecciones municipales de mayo de 2023, será Higinio Yuste (Cs), quien ostentará la vara de mando.

El portavoz del grupo municipal popular en Massalfassar, Álvaro Montañés, destacó, cuando se dio a conocer el acuerdo para presentar la moción, la "parálisis del gobierno municipal" durante el presente ejercicio y la "falta de transparencia", unas cuestiones que a su parecer "están evitando el progreso del municipio". "Esta situación de inoperancia nos ha animado con romper el desbloqueo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", señaló.

Puso como ejemplo de la "nefasta gestión" de los gobernantes de Compromís "que Massalfassar está todavía funcionando con los presupuestos municipales del año 2016". De hecho, el intento de aprobar las cuentas municipales para el presente ejercicio fue rechazado por la totalidad de las formaciones políticas del consistorio, incluido el grupo socialista, ha resaltado el representante 'popular'.

Montañés defendió la presentación de la moción de censura "después de una decisión meditada y analizada". "Todos los partidos firmantes hemos hecho cesiones con el único objetivo de intentar mejorar la vida de los vecinos", resaltaba. El portavoz del PP ha explicado que pretenden "buscar soluciones reales a los problemas actuales del municipio" y creen que "hay otra forma de hacer política diferente a la que practicaba hasta ahora el equipo de gobierno municipal".

Por su parte, el portavoz de Cs Massalfassar, Higinio Yuste, se ha comprometido, tras salir adelanta la moción, a "gobernar Massalfassar desde la unión y la cooperación".

"El nuevo equipo de gobierno es una conjugación perfecta para gestionar el municipio: conocemos nuestro pueblo y sabemos cuáles son sus necesidades" Massalfassar necesita un gobierno fuerte que le dé estabilidad y garantice una gobernabilidad eficaz para mejorarlo", asevera en un comunicado.

Además, Yuste ha recalcado que "Massalfassar requería un cambio ante un gobierno débil e inactivo". "Nos pusimos a disposición del alcalde, sobre todo durante la pandemia, y ni nos ha contestado", ha argumentado, al tiempo que ha explicado que "es imposible salir de esta crisis sin unos nuevos presupuestos".

"UN ACTO DE RESPONSABILIDAD"

En la misma línea, el edil ha manifestado que, "no solo no se ha contado con la oposición en el último año, sino que el ya exalcalde incluso ha llegado a insultarnos en los plenos". Por todo esto, ha defendido, "esta moción de censura es un acto de responsabilidad para con nuestro pueblo".

El hasta ahora alcalde de Massalfassar, Joan Morant, en declaraciones a Europa Press, ha valorado "negativamente" la moción presentada por PP, Cs y Demòcrates Valencians y ha defendido la gestión de su equipo de gobierno al frente del consistorio, que ha calificado de "impecable".

Morant ha señalado que a pesar de los "inconvenientes", como el hecho de no contar con un secretario-interventor hasta hace un par de meses, el equipo de gobierno "ha materializado muchos proyectos" como el nuevo consultorio, la peatonalización de la plaza de la Iglesia, la adjudicación de la escuela infantil o la reposición de arena en la playa "tras años sin arena". "A ningún gobierno se le puede exigir lo que ha hecho este equipo", ha defendido.

Morant ha criticado que "se han juntado todos" para desalojar a Compromís de la alcaldía y se ha mostrado especialmente "sorprendido" por el voto a favor de la moción del concejal del PSPV, aunque ha asegurado que no va a valorar esta postura. No obstante, ha señalado que "la gente del PSPV estaba muy enfadada" con el voto del concejal, que "no representa" a la formación y que "ha ido por libre durante toda la legislatura".

Hasta ahora Compromís gobernaba en el municipio en minoría con 4 concejales, mientras que Ciudadanos tiene 3 representantes, el PP dos y uno el PSPV y Demòcrates Valencians, respectivamente.