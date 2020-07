La 'youtuber' y periodista La gata de Schrödinger, increpada en una protesta de negacionistas de la Covid-19

Rocío Vidal, periodista científica y youtuber, acudió el pasado sábado a la plaza de Callao de Madrid para entrevistar a algunos asistentes que se congregaron allí en una manifestación para negar los efectos de la Covid-19. Sin embargo, la joven terminó siendo acorralada por varios de los allí presentes e increpada por ellos y por Rafael Palacios, el organizador.

La joven, conocida como La gata de Schrödinger en YouTube, contó lo sucedido en Twitter durante esta protesta anti-covid, antivacunas y anti-5G, donde la terminaron "acorralando cientos de personas" y le profirieron insultos como "terrorista o asesina".

"He tenido que salir de ahí a empujones porque temía que en unos segundos me iban a agredir físicamente. Todavía estoy temblando, de sentir cómo tantas personas te gritan y acorralan sin poder moverme siquiera", explicó y aseguró que publicaría el vídeo pronto.

He tenido que salir de ahí a empujones porque temía que en unos segs me iban a agredir físicamente. Todavía estoy temblando, de sentir cómo tantas personas te gritan y acorralan sin poder moverme siquiera. Todo está grabado y lo publicaré en mi canal para que juzguéis vosotros. — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) July 11, 2020

Sin embargo, a la mañana siguiente la grabación ya había sido compartida por el organizador: "Rafael Palacios ha publicado orgulloso el vídeo de los hechos, donde se ve cómo me señala públicamente, me insulta y me empiezan a rodear y gritar los manifestantes hasta que tengo que salir como puedo. Luego suelta cosas como 'qué ganas le tenía'".

Para los que decís que no es para tanto, hacía unos 10 minutos que habían rodeado a unos cinco efectivos de policía incluso con empujones hasta echarles (está grabado), y vista su actitud sentía que iba a pasar lo mismo conmigo en cualquier momento. — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) July 12, 2020

"Si alguna vez te quieres convertir en periodista lo que tienes que hacer es contrastar la información. He trabajado 14 años de periodista, cosa que tú en tu puta vida has hecho", le dice Palacios mientras la graba dentro de un corro de manifestantes que los rodean. "Enséñame las autopsias. ¿Alguien ha visto aquí alguna?", le pregunta después continuando con sus ideas negacionistas mientras el resto de personas gritan "¡No!".

"No te enteras, te crees todo. O eres tonta o una agente del Nuevo Orden Mundial para destruirnos. Quieres que la gente se muera asfixiada", continúa el organizador. "Si tú te metes un químico tú te estás protegiendo, por otro caso, este bonito físico que tienes", le dice después, algo que ella considera "totalmente innecesario, irrespetuoso y machista".

El vídeo que yo he colgado es sólo un trocito del final, pero en los próximos días colgaré entero el evento hasta ese momento en el canal. Muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo, estoy completamente abrumada♥️ — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) July 12, 2020

La gata de Schrödinger finalmente se marchó del corro donde la estaban increpando y alzando la voz cada vez más contra ella: "Hacía unos 10 minutos que habían rodeado a unos cinco efectivos de policía incluso con empujones hasta echarles (está grabado), y vista su actitud sentía que iba a pasar lo mismo conmigo en cualquier momento".