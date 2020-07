Molina propone que haya un banco público que guíe la reconstrucción y recuerda que la transparencia "es clave"

"El ICO lo que hace es que subcontrata todo con la banca privada y hay que pagarle una comisión por la gestión", ha expuesto Molina, que también ha apuntado que dicho banco público podría ser Bankia y ha instado en que la petición se realice también desde la Asamblea Regional.

Para realizar esa propuesta, el presidente del Consejo de la Transparencia se ha basado en el ejemplo de otros países como Francia y Alemania que "tienen bancos públicos". A su vez, considera que una "gran alianza política" por la reconstrucción, también ayudaría en este sentido. De ahí que haya expresado su deseo de que "la Asamblea sea el soporte de la alianza de construcción, me gustaría que la ciudadanía viniera aquí y pudiera debatir sobre en qué sociedad quiere vivir".

Durante su intervención, en la que Molina se ha despedido, pues se cumplen cinco años ya de su mandato, también ha llamado la atención sobre la necesidad de ser transparentes. Ha echado en falta el derecho a la información de la ciudadanía y la suspensión de portales de transparencia durante la crisis sanitaria.

"En la pandemia nos han fallado muchas cosas, hemos estado pidiendo que se demandara mayor información porque estábamos en un momento de emergencia. Se paró el portal de la transparencia y se reclamó, el portal volvió a abrir, pero a destiempo", ha criticado.

También ha hecho alusión a la ley de transparencia asegurando que "hay deficiencias que tenemos que mejorar", sobre todo en el aspecto del régimen sancionador. Para ello ha puesto como ejemplo la ley estatal en la que se trabaja actualmente que "no tiene un régimen sancionador adecuado, pero en la ley murciana podemos hacer propuestas en ese sentido".

A su juicio, solo hay dos leyes autonómicas, la de Andalucía y la de Navarra que tienen "buena capacidad sancionadora" y ha añadido que las sanciones "deben ser algo educativo, para que no se vuelva a repetir".

AGRICULTURA ECOLÓGICA VERSUS CONVECIONAL

Ante la Comisión especial de Reactivación Económica también ha comparecido el director gerente de cultivos ecológicos Azoe, Diego Conesa, que ha manifestado que "no se corresponde con la realidad" que la agricultura ecológica sea la "salvadora de problemas como el Mar Menor", como apuntan muchos sectores.

Conesa ha expuesto que "todas las formas de agricultura son destructivas" y no existe un tipo de agricultura que "no haga daño". En ese sentido ha señalado que "la agricultura convencional de España ha evolucionado muchísimo y es la más limpia de residuos del mundo, pero no podemos pretender que la agricultura ecológica sea la salvadora del medio ambiente".

Según ha dicho, se está incurriendo en un error en relación a la situación del Mar Menor y es que "los problemas ambientales no se pueden tratar solo de forma local sin darnos cuenta de que la climatología también influye", ha dicho señalando que aunque se eliminaran los cultivos que rodean a la laguna salada "no desaparecería el problema del Mar Menor".

Además, ha planteado que en la Región hay un "gran nivel de desertización", por lo que ha abogado por hacer un enfoque para que Murcia "vuelva a ser verde, que podamos reverdecer Murcia y conseguir que sea más fértil" y que dichos planteamientos se realicen con "sectores ajenos a las influencias políticas".

A la hora de reactivar la economía a través del Turismo ha planteado que se hagan infraestructuras que sean respetables con el medio ambiente y que fomenten el turismo como los campings. "Ahora hemos apostado por un turismo muy de propiedad, y no nos hemos dado cuenta de que el que deja dinero es el turismo estacional, que viene a un camping, por ejemplo, o que viene con su autocaravana", ha dicho.