Omar Montes confiesa que sufre asma crónica y es una persona de riesgo: "Una persona que me abrace me puede matar"

El artista Omar Montes ha recibido múltiples críticas tras la cancelación de uno de sus conciertos en Fuengirola. El organizador del evento acusó al cantante de negarse a utilizar la mascarilla mientras atendía a un grupo de fans en un acto benéfico.

Montes ha entrado en directo este lunes en el programa de Espejo público para defenderse de todas las acusaciones y aclarar por qué se canceló el concierto. Según ha asegurado el artista, el promotor musical quiso suspender el encuentro por no vender suficientes entradas y al conocer la desaprobación del cantante le acusó de no cumplir las medidas sanitarias.

El invitado ha contado, además, que el encuentro con algunos jóvenes fans fue algo fortuito. Al parecer, el artista estaba realizando una donación económica a un banco de alimentos de la ciudad cuando aparecieron varios seguidores. Montes asegura que se negó a atender a los fans, ya que no llevaba mascarilla y podría poner en riesgo a los menores y a él mismo.

"Yo soy una persona de riesgo... Soy asmático crónico", ha confesado el cantante. Además, Omar Montes ha detallado que sufre polinesis, alergia al polen, y que esto hace que tenga estar utilizando aerosol prácticamente durante todo el día.

"Una persona que me abrace, sin querer, me puede matar", ha sentenciado el Montes. Asimismo, el cantante de reggaeton ha aclarado que no fue a Fuengirola a ninguna fiesta y que las acusaciones sobre si podría ir drogado o borracho son falsas. El artista ha asegurado en su cuenta de Instagram que no consume bebidas alcohólicas.