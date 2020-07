El polideportivo de Santanape, en Gernika, reabrirá sus puertas este miércoles con aforos restringidos

Según ha informado el Consistorio, con motivo de la pandemia de covid-19 se ha articulado un plan para "devolver la vitalidad al municipio" que abarca también la reapertura del polideportivo.

La reapertura se realizará con muchas limitaciones y con cita previa a través del teléfono del polideportivo -94 627 00 45- y con una antelación mínima de dos días. No obstante, próximamente se tiene previsto poner en marcha un servicio de reservas on line. Además, se penalizará la no asistencia a la cita con una demora en el acceso a las instalaciones deportivas.

El horario de apertura al público será de lunes a viernes, de 8.00 a 13.00 horas, y de 17.00 a 22.00 horas. Los sábados el horario será de 8.00 a 13.00 horas y los domingos y festivos permanecerá cerrada.

Por otro lado, el aforo total será de 28 personas a la hora en la instalación deportiva. Así en el caso de los dos gimnasios de musculación y fitness, se permitirá solo a 20 usuarios a la hora según las medidas sanitarias para garantizar la distancia de las personas usuarias.

En cuanto a las dos piscinas cubiertas, que se abrirán durante el mes de julio, se permitirá su uso a 8 personas a la hora para el nado y chapoteo de manera separada y organizada. El tiempo máximo de estancia en el agua será de 30 minutos para favorecer la rotación de las personas usuarias.