Cómo preparar los mejores desayunos este verano y dos 'gadgets' (¡con rebaja!) que te ayudan a conseguirlos

El olor a tostado por la mañana es, junto al del café, uno de los mayores placeres... ¡mientras no huela a quemado! Dar con el punto exacto de tostado en el pan no es fácil, a no ser que cuentes con la tostadora Steel&taste de Cecotec, que dispone de seis posiciones de tostado, además de función descongelar y recalentar. En ella, puedes preparar dos tostadas a la vez o, si lo prefieres, panecillos, gracias al soporte que incluye. Su bandeja recogemigas nos ayuda a mantener una cocina impecable.