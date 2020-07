Alfred Costa reconeix el "repte" d'assentar la nova marca d'À Punt perquè "encara no és coneguda a tota la Comunitat"

Costa ha participat en un esmorzar de treball amb Las Primeras Marcas del Club Marketing Mediterráneo. La trobada, celebrada en l'Hotel La Mozaira d'Alboraia, ha reunit directius de les empreses Arròs Dacsa, Cellers Vicente Gandia, Caixa Popular, Consultia Travel, Choví, Dormitienda, Fartons Polo, Grup Sorolla Educació, IVI, Nunsys, Pintures Isaval, Ribera Salud, SH Hotels, Teika i Velarte i Zumex.

Així mateix, ha comptat amb la participació de Marta Iranzo, presidenta del Club Marketing Mediterráneo, i Amanda Simón, gerent del Club Marketing Mediterráneo, detalla À Punt en un comunicat.

Aquesta reunió s'emmarca dins de l'objectiu del Club de Marketing Mediterráneo de compartir les seues inquietuds amb els màxims representants d'entitats de la Comunitat Valenciana, amb les quals el Club de Marketing Mediterráneo vol establir sinergies.

Durant la trobada, Alfred Costa ha explicat als assistents qual és el nou model de la televisió autonòmica que pretenen "obrir les portes a tota la societat valenciana perquè se senta representada".

En eixe sentit, el nou director general d'À Punt ha indicat que els canals que conformen aquesta empresa pública estan al servici de tots els sectors productius de la Comunitat Valenciana amb l'objectiu de promocionar tota l'activitat econòmica i empresarial que es duu a terme en la nostra terra.

Alfred Costa ha defès la gran capacitat que té actualment l'ens públic per a impactar al conjunt de la societat valenciana, on diàriament arriba a més de mig milió de persones.

Costa ha concretat la possibilitat d'aquesta promoció per mitjà de múltiples modalitats de col·laboració entre les empreses i À Punt com són les relacions públiques en els informatius, convenis de col·laboració, publicitat i altres fórmules més noves de coproducció de contingut, com el 'branded content'.

De la mateixa manera, el nou director d'À Punt ha reconegut que aquesta nova etapa té un desafiament clar: assentar la nova marca, ja que "encara no és coneguda a tota la Comunitat Valenciana i el repte és aconseguir un major índex de penetració en totes i cadascuna de les nostres comarques ".