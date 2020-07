Omar Montes, ante las críticas por la cancelación de su concierto: "Ni mi equipo ni yo bebemos ni nos drogamos"

Omar Montesha reaccionado a la suspensión de su último concierto en Fuengirola, Málaga, y lo ha hecho de forma contundente ante las críticas recibidas.

El Ayuntamiento de Fuengirola, el recinto Marenostrum Fuengirola, la promotora Caviar Urban Music y el patrocinador Sik Silk decidieron este domingo suspender el concierto del ganador de Supervivientes programado para esa noche en el municipio debido a que el artista se negó a usar mascarilla durante la entrega de un donativo al Banco de Alimentos que tuvo lugar durante esa mañana.

En un comunicado, las instituciones mencionadas han explicado que durante la entrega del cheque por parte de Omar al Banco de Alimentos tanto el artista como sus acompañantes "fueron advertidos sobre la necesidad de usar la mascarilla obligatoria, advertencia que ignoraron".

"No me han pagado ni un duro. Yo soy una persona de riesgo, tengo la enfermedad de la polinosis. Lo único que he hecho es ir a un sitio benéfico. Me han llevado a un banco de alimentos y cuando he dado el cheque del dinero ha empezado a aparecer un montón de gente y le he dicho al organizador que no llevaba mascarilla, que ya se lo había avisado antes, cualquier persona me puede pegar algo", se ha explicado el cantante en su perfil de Instagram, rodeado de su equipo de trabajo.

"Me están acusando a mí, sois unos sinvergüenzas"

Además, niega que la suspensión del evento haya sido por eso. "Ahora resulta que me ha dicho que han cancelado el evento por mi culpa y la realidad es que no han vendido suficientes entradas, no podían hacer frente a los gastos y no han hecho una buen promoción... Ahora decídselo a todos los niños y la gente que ha venido a vernos. Me están acusando a mí, sois unos sinvergüenzas. Encima, que me he venido desde Madrid, 500 kilómetros, con mi abuela sola, que estaba enferma, y me suspenden el concierto", ha asegurado el artista madrileño.

Tras llegar el equipo de la prueba de sonido, el cantante ha indicado que les han dicho que se suspendía el concierto porque estaban "borrachos". "Ninguno de mi equipo ni yo bebemos ni nos drogamos, y cualquier fan lo sabe", se ha defendido Montes que,a demás, ha recibido en persona a algunos fans en el lugar donde se estaba alojando para el malogrado evento.