El enfado de Ana Terradillos con Inda tras atacar a Iglesias: "En este programa no consentimos ningún tipo de insulto"

Los malos resultados electorales de Podemos en Euskadi y Galiciahan servido para que el periodista Eduardo Inda ponga en duda el liderazgo de la formación morada y para arremeter contra el vicepresidentre del Gobierno, Pablo Iglesias.

"El gran titular es 'Pablo Iglesias, cierra la puerta al salir", ha anotado el director de Okdiario para dar comienzo al debate. No obstante, los comentarios de Inda no se han quedado ahí y ha atacado directamente al secretario general de Unidas Podemos. "El gran derrotado es el más que presunto delincuente Pablo Iglesias", ha añadido el colaborador.

"En este programa no podemos consentir ningún tipo de insulto", ha respondido la presentadora Ana Terradillos, dando un toque de atención al tertuliano. Inda se ha excusado con que su comentario no contenía ningún insulto y la periodista ha insistido. "En este programa no consentimos ningún tipo de insulto, ni cuando estoy yo ni cuando está Ana Rosa", ha sentenciado la conductora del programa.

"San Pablo Iglesias a mí me ha llamado aquí de todo y se le ha consentido"

El colaborador ha querido justificar su intervención que Iglesias sí es un "supuesto delincuente", ya que estaría vinculado con el caso Dina, una investigación judicial abierta. "Te lo vuelvo a repetir y no te lo voy a repetir más Eduardo. No se puede hablar con insultos en este programa", ha contestado enfadada Terradillos.

"San Pablo Iglesias a mí me ha llamado aquí de todo y se le ha consentido", ha denunciado el colaborador de Mediaset. "No se le ha consentido y no se le va a consentir", ha concluido la presentadora de Telecinco, que ha querido dar por zanjado el tema y dar paso a nuevo contenido.