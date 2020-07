Desarticulat un grup criminal dedicat al tràfic de drogues a Benidorm

Segons ha informat aquest cos de seguretat en un comunicat, agents de la Unitat de Droga i Crim Organitzat de la Brigada de Policia Judicial de Benidorm van iniciar la investigació a la fi de gener en tindre coneixement que ciutadans d'origen cubà que residien en una zona d'alt standing de la localitat podrien dedicar-se a la venda de drogues.

Amb les vigilàncies i seguiments practicats els investigadors van aconseguir identificar tots els components de l'organització i van comprovar que era un grup organitzat de caràcter estable en la ciutat que venia no solament a persones residents o de vacances, sinó també a tota la zona de la Marina Baixa, tenint cadascun d'ells les seues tasques perfectament estructurades i duent a terme nombroses mesures de seguretat per a detectar la presència policial.

Aquestes vigilàncies van portar els agents a la localització d'un domicili que utilitzaven per a guardar i manipular la droga després de la seu tallat per a la seua posterior distribució en parcs públics de la ciutat. No haurien cessat la seua activitat tampoc durant l'estat d'alarma decretat per la pandèmia de Covid-19.

En els registres es van intervenir més de 350 grams de cocaïna en roca i 510 grams de substància de tall, així com més d'11.000 euros en efectiu, balances de precisió i múltiples efectes per a l'envasament de les substancies estupefaents.

Els detinguts compten amb multitud d'antecedents per fets similars i van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Benidorm, que va decretar l'ingrés a la presó per a dos d'ells.

La investigació segueix oberta i no es descarta la detenció de més persones implicades en els fets.