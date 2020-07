Zaragoza.- Aprobada en comisión la modificación del PGOU para construir hospital privado en Valdespartera

Esta aprobación definitiva en comisión tiene que pasar por el trámite de aprobación definitiva en pleno extraordinario, que previsiblemente será este viernes, 17 de julio, o el lunes de la próxima semana. Posteriormente, se sacarán los pliegos, que podría estar redactados en septiembre y se licitará ese mismo mes.

Esta iniciativa surge a raíz de la pandemia del coronavirus y tras las recomendaciones de la Unión Europea de potenciar los servicios sanitario, además del interés mostrado por empresas del sector.

Tras superar este trámite, el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha mostrado su satisfacción por sacar adelante esta modificación del PGOU que redundará en beneficio de la ciudad porque supondrá un ingreso "importante" de unos 15 millones de euros por la venta del suelo, que permitirá acometer actuaciones para la mejora en vivienda con ayudas a la rehabilitación o ayudas concretas para el embellecimiento urbanístico.

Los ingresos por venta de suelo solo pueden ir al capitulo VI del presupuesto que se destina a inversiones y en este caso serían a rehabilitación de vivienda o equipamientos concretos, ha señalado.

Sobre las empresas que podrían optar y que han hecho público su interés ha citado a Rivera Salud y Grupo Quirón, aunque hay otros que no han querido dar a conocer ese interés. Serrano ha contado que con algunas empresas ha tenido unas primeras reuniones no se han vuelto a producir y ha apostillado que todos conocer las características del suelo. "Supongo que acudirán a la licitación o no según lo que consideren".

CRÍTICAS A LA IZQUIERDA

También se generará un proyecto que, desde el punto de vista económico, "tiene mas sentido que nunca", ha considerado Serrano porque el hospital generará empleo y los posteriores servicios, además de la explotación directa del centro hospitalario.

"El objetivo principal es competir en primera línea de la vanguardia para atraer proyectos potentes y dotarnos de iniciativas que generan empleo y tiene un interés más allá del medio y corto plazo".

En rueda de prensa, Serrano ha agradecido a los grupos que han apoyado esta iniciativa y ha lamentado la postura de la izquierda porque han reconocido que este expediente "no tiene ningún pero o reproche jurídico o técnico, lo que revela que se hacen las cosas rápido y bien", pero sus motivaciones han sido otras para oponerse.

"Desgraciadamente, este Gobierno no ha contado para ningún proyecto de ciudad con el apoyo de la izquierda y especialmente el PSOE se ha puesto en contra de los microcréditos, la peatonalización de calles y otras iniciativas. Cuando alguien está en contra de todo los ciudadanos son incapaces de percibir si hay algo que merezca la pena en esa postura contraria a todo".

Le ha instado al PSOE a que reconsidere si no merece la pena apoyar en estos momentos, sumamente especiales a los gobiernos que tienen responsabilidad en la toma de decisiones.

A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE ARAGÓN

Asimismo, ha tildado de "artificial" la polémica entre sanidad privada y pública porque la Constitución ampara la privada en coexistencia con la pública.

"Apostamos por la sanidad pública y estoy a disposición del Gobierno de Aragón para dotarle de todos los suelos o equipamientos que necesite en materia de sanidad y si considera que Zaragoza merece un nuevo equipamiento sanitario se trabajará en esa dirección".

Para Víctor Serrano es un "día alegre para la ciudad" al observar que no ha habido alegaciones potentes contrarias al expediente lo que revela el "rigor, transparencia e interés común que rigen en todo el documento". Me da tranquilidad y es la sensación que quiero transmitir a los ciudadanos".

Ha defendido esta iniciativa porque hay una "necesidad de ingresos acuciante" y ha explicado que se han acelerado los plazos para cumplir escrupulosamente con el rigor de la normativa.