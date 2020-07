Núñez reitera a Page su intención de reunirse con él para buscar acuerdos en materia presupuestaria para la recuperación

En la misiva, remitida también a los medios de comunicación, Núñez recuerda que ya había solicitado previamente esta reunión, y desde el pasado 19 de mayo ha intentado ponerse con contacto con él por teléfono y a través de su gabinete sin éxito.

"Le recuerdo que he intentado sin éxito que mantuviéramos un encuentro para intercambiar pareceres en relación a la situación de nuestra región tras sufrir la pandemia del coronavirus, una pandemia que aún no ha acabado y cuyas consecuencias, al menos a mí, me preocupan muchísimo", asegura.

El pasado día 25 de junio, "tras más de un mes sin respuesta", Núñez recuerda que se acercó personalmente a García-Page durante el pleno para preguntarle por su negativa a mantener un encuentro.

"Han pasado casi 20 días desde entonces y sigo sin poder reunirme para trasladarle nuestra visión de la crisis y de las medidas que sería necesario poner en marcha", asevera.

Su "única intención" es "llegar a un acuerdo en materia presupuestaria para lo que queda de legislatura para poder pactar el dinero que es necesario invertir en los sectores que más han padecido la crisis y sus efectos".

"Espero que considere esta demanda que le hago como jefe de la oposición y representante de, al menos, más de 307.000 personas que nos apoyaron en las últimas elecciones para que representáramos sus intereses en el parlamento regional. Le aseguro que mi único afán hoy es el de buscar lo mejor, no solo para esas personas, sino para los dos millones de castellano manchegos a los que hemos jurado defender, proteger y ayudar", remata su carta.