L'IVAJ convoca places en les residències juvenils per al curs acadèmic 2020-21

D'acord amb les bases de la convocatòria, publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), poden sol·licitar aquestes places persones joves, amb edats compreses entre 14 i 30 anys que cursen estudis conduents a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana o que cursen cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerats o estudis universitaris.

També poden presentar la seua sol·licitud joves que duguen a terme alguna activitat esportiva, cultural o d'índole similar així com joves d'altres nacionalitats diferents de l'espanyola que participen en accions o programes europeus o altres programes de cooperació internacional.

L'IVAJ ha adoptat les mesures adequades, dins dels respectius plans de contingència i ha implantat les mesures, tant higièniques com d'aforament i de qualsevol tipus, determinades per les autoritats competents i que es consideren necessàries per al bon funcionament de les residències.

Les tres residències juvenils de l'IVAJ que ofereixen places són La Florida a Alacant, Sant Crist del Mar de Benicarló i Mare de Deu del Lledó de Castelló.

El programa oferit per l'IVAJ consisteix en allotjament i pensió alimentosa completa, amb esmorzar, menjar i sopar. L'allotjament es realitzarà d'acord amb les condicions particulars de cada residència. La plaça que s'obtinga s'estendrà fins a la finalització dels estudis oficials.