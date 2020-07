Page no dudará en pedir dimisiones en Fomento si no se recuperan servicios de ferrocarril suprimidos durante la pandemia

20M EP

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado de que su Gobierno no va a dudar en pedir ceses o dimisiones dentro del Ministerio de Fomento si no se recuperan servicios de ferrocarril que han sido suprimidos durante la crisis sanitaria y que no se han recuperado, extremo que afecta particularmente a la provincia de Guadalajara y a las comarcas de Sigüenza y Molina de Aragón.