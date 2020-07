Confusión entre comerciantes y hosteleros de Lleida ante un posible confinamiento más duro

"Confusión e incertidumbre". Este es el sentimiento con que se han levantado este lunes los vecinos, comerciantes y hosteleros de Lleida ante la incertidumbre de un confinamiento más duro en ocho municipios de la comarca del Segrià, anunciado este domingo por el Govern yrechazado por la jueza de guardia de Lleida de madrugada.

Por Lleida se han visto tiendas y bares abiertos y otros cerrados. "Esto es un desastre. Nadie sabe qué tiene que hacer", lamentaba Jordi Viaplana, mientras almuerza en la braseria Llobregat, en el barrio de Cappont. Su propietario, Josep Bermúdez, lamenta que los políticos "van perdidos" y que con estas decisiones acabarán "arruinando" a los negocios.

Bermúdez reconoce que la situación es "compleja" y que los ciudadanos están "confundidos". Ha criticado la "ineptitud" de los políticos, que "no saben por donde van". "No puede ser que te digan que no puedes abrir y después de que sí. Esto no es serio. Es penoso", ha lamentado. El hostelero pide que se hagan más pruebas y que "dejen vivir" la gente que está sana.

Una "catástrofe" para los negocios

Por su parte, Maria Josep Rovira, propietaria de la tienda Artfang, en la plaza Sant Joan de Lleida, ha reconocido que está viviendo estas últimas horas "con una gran incertidumbre". "Dicen que no podemos salir pero que podemos abrir las tiendas, pero yo no puedo tener personal trabajando si no tengo ventas", explica. "Hoy he hecho cero ventas. Hay muy poca gente, la gente no sabe si salir o no".

Este lunes, en el Eje Comercial de Lleida hay tiendas y bares que han abierto pero muchos han decidido no hacerlo. "Económicamente será una catástrofe", asegura Rovira.

Por su parte, el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, se ha mostrado "perplejo" por la decisión del juzgado de no ratificar el endurecimiento del confinamiento y ha pedido a las administraciones que lleguen a una "conclusión clara".