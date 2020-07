"Me parece oportuno", dice la alcaldesa sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla

"Me parece oportuno", ha apuntado sobre generalizar la medida. González, en declaraciones a los medios de comunicación tras la firma de cesión de una parcela para la ampliación del Ayuntamiento de Gijón, se ha mostrado a favor de ser "duros" con las medidas de prudencia y seguridad para seguir libres de COVID-19, "que es nuestro objetivo", ha apostillado.

Y aunque ha reconocido que entiende que incomoda el llevar puesta la mascarilla, ha recordado que recordado que estamos "en la lucha" contra la COVID-19.

No en vano ha señalado que en A Mariña están teniendo muchos problema y en España hay unas 70 zonas con rebrotes. Frente a esta situación, ha indicado que en el Principado lo hemos hecho "muy bien", a tenor de los pocos casos porcentualmente a la población, en comparación con otros lugares.

Dicho esto, ha recalcado que si bien salimos a tope al principio, ahora hay que mantener el ritmo "porque si no, no llegamos", ha advertido. Pese a ello, ha remarcado que no hay que tener miedo, pero sí ser prudentes.

Sobre el caso asturiano, ha señalado que aquí se tomaron medidas por delante, como el cierre de colegios antes del Estado de Alarma, a lo que ha sumado que se tenía un sistema sanitario asturiano "fuerte".

Tanto que ha resaltado que incluso la OMS ha destacado las medidas tomadas en la región y que hicieron que aquí la COVID-19 tuviera menos incidencia.

Unido a ello, ha recalcado que a veces cuando en el entorno inmediato no hemos tenido la COVID-19, no se tiene tanta percepción del riesgo. Ha vuelto a poner la vista en A Mariña, a lo que ha alertado de que con un solo caso "se puede llegar a perder el control". Sobre esto último, ha matizado que no es que se haya perdido, pero se puede.

González, a pesar de todo, ha recalcado que estamos mejor que antes del Estado de Alarma, porque el sistema sanitario ha aprendido muchas cosas acerca de este coronavirus.

"Estamos mucho mejor de lo que estuvimos, seguro que no volvemos a marzo, pero no demos pasos atrás", ha animado. "El objetivo tiene que ser la normalidad, no la nueva normalidad", ha defendido, antes de dejar claro que lo que se quiere es "recuperar la vida".

FIDMA, BAJO CRITERIO SANITARIO

Preguntada por la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), ha señalado que es uno de los activos del verano gijonés, para matizar después que "el problema es que este no es nuestro verano", con referencia a las restricciones por la pandemia.

González ha indicado que más que el sentido común de uno, se necesita conocimiento epidemiológico y técnico, por lo que debe ser la Consejería de Salud quien tome la decisión.

Eso sí, ha recalcado que la Cámara de Comercio ha hecho un trabajo "muy serio" y ha preparado un plan de contingencia para que sea posible celebrarla. Es más, ha mostrado su deseo a que sea posible, pero será la Consejería quien lo decida, ha remarcado.