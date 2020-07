Page pedirá al Gobierno que la regulación del uso de la mascarilla sea uniforme en todas las CCAA

Así lo ha avanzado García-Page durante una inauguración de una muestra fotográfica en Sigüenza, donde ha recordado sobre este asunto que "hace un mes hasta se decía que no eran necesarias".

En todo caso, ha insistido en que "conviene que la decisión se tome en el conjunto del país", toda vez que los ciudadanos "se mueven de un lado para otro".

En Castilla-La Mancha, además se quiere que venga gente "de todo el mundo", por lo que es razonable que "las normas sean iguales en todos los sitios".

"Me parece lógico que haya coordinación con el Estado. Si no, tendremos que hacer nuestra propia reflexión como Gobierno y no nos vamos a quedar atrás", ha dicho.