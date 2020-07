Coronavirus.- La Región de Murcia decreta el uso obligatorio de mascarilla a partir de este lunes

Así lo ha hecho saber el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, en una rueda de prensa ofrecida junto al Consejero de Salud, Manuel Villegas, tras la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario que ha aprobado esta medida, que será aplicada este mismo lunes, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

El Gobierno regional ha tomado esta decisión "siguiendo la recomendación de las autoridades sanitarias, del servicio de Epidemiología y del servicio de Salud Pública", según López Miras, quien ha advertido que la pandemia "sigue estando ahí" y, "aunque una mayoría de los murcianos así lo entiende, otros en cambio no han sido capaces de entender la gravedad de la situación".

López Miras ha recordado que el comité de seguimiento del COVID-19 analizó este domingo en detalle "cada contagio y cada brote activo en la Región". En base a ello, el Ejecutivo murciano decidió aprobar este lunes el uso obligatorio de la mascarilla "por parte de todos".

En total, la Región contabiliza cuatro brotes, uno más respecto a la cifra anterior a pesar de que se ha cerrado el que se localizó en Las Torres de Cotillas. Así, hay dos brotes familiares, uno en Murcia y otro en Cartagena, con tres casos cada uno; así como un brote con otros tres casos originado por una patera llegado a la costa de la Región; y el brote relacionado con un avión procedente de Bolivia, con 60 afectados.

En total, López Miras ha explicado que hay 100 afectados con positivo por PCR en la Región, 79 en aislamiento domiciliario y 21 en hospitales. Como nota positiva, ha señalado que no hay ningún ingresado en las UCi de la Región desde el 12 de marzo. De los 21 ingresos, ha puntualizado que casi todos son "sociales" y no "clínicos" lo que quiere decir que se acuerdan "no por la gravedad del paciente sino porque no hay posibilidad de que mantenga el aislamiento en domicilio por circunstancias personales o familiares".

CIEN EUROS DE SANCIÓN PARA LOS INCUMPLIDORES

En cuanto a la sanción que se impondrá a los que incumplan esta medida, López Miras ha recordado que el Real Decreto establecido a nivel nacional ya recoge multas de cien euros para quien no haga uso de la mascarilla en la situaciones en las que sea obligatorio.

López Miras ha puntualizado que el uso a partir de este lunes será obligatorio "salvo en algunas excepciones" como en las actividades deportivas al aire libre o cuando si ingiere alimentos o bebidas. Además, ha puntualizado que en las playas y piscinas "es recomendable la mascarilla cuando se pueda usar".

Por otro lado, ha anunciado que el Gobierno regional está redactando decreto ley de régimen sancionador, no solo para el no uso de la mascarilla (ya recogido en el real decreto) sino también para sancionar el incumplimiento del resto de limites autonómicos como el que hace referencia al aforo o a otras medidas de seguridad.

TODAS LAS MEDIDAS, SOBRE LA MESA

Asimismo, López Miras ha advertido que "todas las decisiones posibles están sobre la mesa" porque "no tengan ninguna duda de que seguiremos anteponiendo la salud de todos a cualquier otra consideración". A este respecto, ha señalado que está "en la mano de todos que no sigamos teniendo que recurrir a estas medidas".

El presidente del Gobierno murciano no ha descartado la posibilidad de volver a confinar zonas, núcleos de población o a la Región entera si fuera "necesario", en cuanto lo recomienden las autoridades sanitarias, pero antes de llegar a ese extremo, ha anunciado que "llevaríamos a cabo una limitación de actividades y también la limitación de aforos".

De esta forma, ha anunciado que a mediados de esta semana habrá otra reunión con el comité de seguimiento del COVID-19, "y si la evolución de los contagios es negativa y los servicios de Epidemiología y de Salud Pública así lo recomiendan, tomaremos las medidas necesarias tan drásticas como sean necesarias, con anticipación y rapidez como siempre hemos hecho".

"Debemos frenar las conductas irresponsables", según López Miras, quien ha recordado que, cuando alguien tiene la "más mínima sospecha" de contagio, tiene que "aislarse y llamar a los números de teléfono habilitados" al efecto. "No se desplaza, no se mueve, no tiene contacto con nadie", ha aseverado.

Y es que lamenta que se han dado "situaciones inconcebibles", en las que personas con síntomas o con contacto estrecho con contagiados "han hecho actividades antes de hacerse la prueba PCR". Así, ha arremetido contra los que piensan que el hecho de haberse puesto en cuarentena implica que han empezado las vacaciones. "NO, son 14 días sin salir de casa", ha aseverado.

