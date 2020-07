Reese Witherspoon avergüenza a su hijo Deacon en TikTok con un 'bailecito'... otra vez

A finales de 2019, la actriz Reese Witherspoon tuvo uno de esos momentos de toda madre de alguien adolescente en el que intenta con mucho cariño ponerse al día en las cosas que le gustan a la juventud. Y claro, en aquel momento era TikTok, por lo que el resultado fue lo que cabría esperar de la unión de la ganadora del Oscar y la popular red social.

Sí, un bailecito un tanto embarazoso que dejó a su hijo Deacon con cara de "tierra, trágame" como casi cualquier adolescente cuya madre intenta con mucho cariño ponerse al día con la juventud. Pero hay madres que pillan la lección y otras, como Witherspoon que dicen que en la casa mandan ellas y que si quiere venirse arribísima, pues se viene y que el que se pica, ajos come.

Además, que había una razón de peso para todo este nuevo ajetreo, y es que Deacon Reese Phillippe, a sus 16 años, acaba de sacar su primer single, titulado Long run, y en colaboración con la artista Nina Nesbitt. O sea, el momento perfecto para que mami comience a hacer promoción ante sus casi 25 millones y medio de seguidores.

Y Witherspoon se sentó con su hijo a escuchar la canción, que más allá del amor de madre, le encantó. Y eso hizo que se le iluminase una bombilla sobre la cabeza (literalmente, si atendemos al vídeo): tenía que volver a hacer su bailecito para celebrar tamaña genialidad de su vástago (fruto de la relación de la actriz de 44 años con el también actor Ryan Phillippe).

"¡Deacon, debería hacer mi bailecito de Tik Tok para celebrar esta canción!", espeta la protagonista de En la cuerda floja o The Morning Show. A pesar de que su hijo le lanza una mirada que ahonda en sus "no, no, no", del dicho al hecho de su madre pasó nada de tiempo, amén de que se conocía a la perfección la conocida como Laxed Siren Beat, una coreografía muy popular de Tik Tok que se convirtió en reto viral.

Como era obvio al compartilo, muchas otras madres hollywoodienses le dieron, como si formaran un complot para poner en evidencia a sus hijos, muchísimos ánimos: "Me haces reír tantísimo, ¡enhorabuena!", escribió Selma Blair, compañera de Witherspoon en Crueles intenciones o Una rubia muy legal; o Gwyneth Paltrow, que escribió "Les mortificamos, ¡pero es por puro amor! ¡Así se hace Deacon!". Este, por cierto, agradeció mucho el esfuerzo de su madre: "Te quiero", le comentó".