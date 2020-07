Llancen 'La puerta', una sèrie de ciència ficció valenciana narrada en Instagram Stories

"Porte molt de temps pensant en si contar açò o no per Instagram". Així arranca 'La Puerta', una sèrie de ficció narrada a temps real mitjançant la popular aplicació Instagram Stories.

En el seu propi compte personal, dos valencians, la cineasta Ana Ramón Rubio i el músic Don Joaquín, han començat a narrar una història de ciència ficció que té com a protagonistes dos enclavaments: el barri del Carme de València i la serra de la Mussara a Tarragona.

Una història que, jugant a l'ambigüitat entre la realitat i la ficció, ha sigut seguida per espectadors de tota Espanya durant els seus cinc dies d'emissió.

En 'La Puerta' s'entremesclen una València imaginària en la qual no existeix la Covid-19 amb elements reals com els misteris i desaparicions de la pròpia serra de la Mussara, un poble abandonat del municipi de Vilaplana que s'ha convertit en un dels enclavaments del misteri a Catalunya.

"Tot va començar com un experiment. S'ha jugat molt amb la ficció en les xarxes socials, especialment en plataformes com a Twitter, així que vaig pensar que seria interessant explorar eixe camí però en Instagram Stories, d'una forma seriada, i especialment, amb una narrativa predominantment audiovisual, on fora el vídeo el principal element per a contar la història però que es nodrira de tots els elements propis de les xarxes socials: captures, fotografies, missatges, notes d'àudio, etcètera", afirma la realitzadora en un comunicat.

La sèrie, està tractada des del punt de vista d'una parella que localitza per casualitat un dels llocs més buscats pels amants del misteri a Espanya. El descobriment de la serra tarragonina, es converteix en un relat de ciència ficció basat en el "l'important no és viure-ho, sinó contar-ho" que impera en les xarxes socials.

La directora, convida així a l'anàlisi sobre el comportament humà davant les xarxes socials, amb una versió parodiada del personatge que interpreta.

L'obsessió de la protagonista per contar l'experiència que estan vivint, davant de la falta d'interés de la seua parella i coprotagonista per mostrar la seua vida privada, és una font contínua de conflicte entre tots dos, que es manté durant tota l'emissió de la sèrie.

"A voltes ens oblidem de viure les coses i estem massa obsessionats amb contar allò que estem fent a cada moment, i això és precisament el que fa la protagonista: passar tota la sèrie més pendent de contar-ho, que de viure-ho", assenyala Ramón.

La realitzadora valenciana reconeix el positiu d'aquest experiment audiovisual, que des del primer moment va plantejar com una sèrie de ficció, però la seua sorpresa va ser major quan va començar a rebre centenars de missatges amb peticions i sol·licituds d'informació sobre el multivers, fins i tot fent-li partícip d'experiències similars viscudes pels espectadors.

"Mai vaig pensar que la gent anava a creure que es tractava d'una història real, sinó més prompte, que ho dubtarien en el primer episodi però que a partir del segon ja sabrien que es tractava d'una sèrie de ficció", confessa.

En la part contrària, la majoria de seguidors que van descobrir que efectivament es tractava d'una història ficcionada, han seguit fins a l'últim capítol per a conéixer el desenllaç. "Fins i tot va haver-hi prou gent que, en assabentar-se que era una ficció, es va sentir molesta i la va deixar de seguir".

Ana Ramón Rubio, nominada a Millor Direcció i Millor Muntatge pel seu primer llargmetratge documental 'Almost Ghosts' en els Premis de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual 2019, i premiat com a Millor documental del Festival d'Arizona, torna amb aquesta sèrie a la ficció, després d'haver codirigit la sèrie d'À Punt Mèdia 'La Vall' o 'Tots volíem matar el president' (Amazon Prime Video).

Pròxim projecte

En l'actualitat, prepara el seu segon llargmetratge documental 'La Cinta Negra', una producció de When Lights are Low Low i DC Media.

L'emissió de 'La Puerta' ha conclòs aquest matí amb més de 10.000 espectadors connectats en directe, però la sèrie completa es pot veure en el compte d'Instagram de la realitzadora (@anaramonrubio), sense els temps d'espera i pauses narratives que han viscut els espectadors que l'han seguit a temps real des que el passat 8 de juliol arrancara la història.