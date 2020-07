Cultura convoca els Premis 2020 als llibres millor editats i a la tasca dels llibreters

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha convocat els Premis 2020 als llibres millor editats i al reconeixement al treball dels llibreters i llibreteres en el territori valencià durant l'any 2019.

D'una banda, s'atorguen cinc guardons, un per cada modalitat d'edició, als millors treballs de l'any 2020: Premi al llibre millor editat, Premi al llibre millor il·lustrat, Premi al còmic millor editat, Premi al llibre infantil millor editat i Premi al llibre juvenil millor editat.

Paral·lelament, es reconeix el treball dels llibreters i llibreteres amb dos guardons més: el Premi a la trajectòria d'una llibreria, que agraeix el seu arrelament i la qualitat en les seues activitats de difusió del llibre i foment de la lectura, i el Premi a la llibreria més innovadora, que distingeix la posada en marxa d'iniciatives innovadores en el foment del llibre i la lectura, detalla el departament que dirigeix Vicent Marzà.

Les sol·licituds per a optar a aquests premis s'han de presentar per via telemàtica fins al 28 de juliol. Tota la informació sobre com s'han de presentar les candidatures i on cal depositar els llibres que opten als guardons està arreplegada en la convocatòria que s'ha publicat hui en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Reactivació després de la Covid-19

Des de l'administració subratllen que aquests reconeixements se sumen a les diferents accions que des de Cultura de la Generalitat s'estan duent a terme amb l'objectiu de "reactivar el sector cultural valencià, i més concretament el sector del llibre pels efectes provocats per la Covid-19 en les indústries culturals i creatives".

En aquest sentit, recorden que entre les mesures de 'reaCtivem' està l'adquisició de llibres per valor de 472.000 euros per part de la Direcció General de Cultura i Patrimoni amb l'objectiu de tindre una repercussió directa en les llibreries de proximitat, els distribuïdors i les editorials valencianes.

D'altra banda, els pressupostos de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport preveuen aquest 2020 una inversió de 16,5 milions d'euros en promoció del llibre i la lectura, un 3% més respecte al 2019 i un 44% per sobre de l'últim pressupost del Consell anterior al Botànic.

Enguany, han augmentat les ajudes a la producció editorial dels 500.000 als 800.000 euros, la qual cosa suposa un increment de quasi el 60% respecte al 2019. Les ajudes a la dotació de biblioteques municipals també s'han reforçat i compten amb una inversió de 700.000 euros, un 16% més que l'any passat.

Igualment, la partida per a impulsar la difusió de llibres i el foment de la lectura ha crescut fins als 650.000 euros, un 18% més el 2019, així com els fons per a estimular la participació de les editorials valencianes en fires internacionals, que han augmentat un 25% fins a arribar als 25.000 euros, conclouen.