Detinguts dos homes per l'homicidi el 2019 d'una dona britànica de 70 anys en la seua vivenda de la Granja de Rocamora

Una amiga va donar avís a la Guàrdia Civil després de descobrir el passat 18 de novembre el cadàver en el sòl amb aparents signes de violència en la vivenda de la Granja de Rocamora on la víctima residia sola.

En l'escena del crim, no hi havia res, ni tan sols un xicotet indici que poguera ajudar els agents a aclarir el delicte. L'única cosa segura era que ella va obrir la porta de forma voluntària perquè l'accés a la vivenda no havia sigut forçat, segons les mateixes fonts.

Després de mesos d'anàlisis de les escasses evidències trobades en l'entorn, va haver-hi una línia d'investigació que va cobrar força: havia de ser un conegut de la víctima. No obstant açò, el mòbil no es va poder establir fins que es van produir les detencions, les dos en la localitat alacantina de Crevillent. La primera, el 9 de gener del 2020, en la qual es va detindre un home dels Països Baixos, de 49 anys; i la segona, el 16 de gener, d'un espanyol de 33 anys.

Segons les investigacions del Grup d'Homicidis de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil d'Alacant, els dos detinguts van acudir aquell dia fins al domicili de la víctima amb la clara intenció de robar-li. Un d'ells, amic íntim de la morta, sabia que ella li obriria la porta sense posar-li cap impediment.

COLP MORTAL

Els dos detinguts, sabent que en sa casa guardava diners en efectiu, van anar directes a sostreure-li la quantitat de 600 euros. En la fugida, per a apartar-la del seu camí, un d'ells li va propinar un colp mortal en el pit, que va acabar amb la seua vida, han assenyalat.

Després de les declaracions de tots dos detinguts en dependències oficials, van confessar la seua participació en la mort de la britànica, ratificant en seu judicial el declarat davant els agents. Les diligències han romàs secretes durant tot el temps que ha durat la investigació, fins a aquest mes de juliol del 2020, en el qual finalment s'ha realitzat la reconstrucció dels fets.

Tots dos van ser detinguts pels presumptes delictes d'homicidi i robatori amb violència, i van ingressar a la presó després de ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció nº 3 d'Oriola (Alacant), el qual instrueix la causa.