L'interior de Castelló està aquest dilluns en avís groc per pluges que poden deixar 20 l/m2 en una hora

Així, aquest dilluns hi haurà predomini de cel poc nuvolós, amb nuvolositat d'evolució diürna en l'interior, sobretot en zones de muntanya i no no es descarta que aquestes arruixades es repetisquen de forma aïllada i ocasional en altres zones de muntanya o en zones pròximes.

Per la seua banda, les temperatures es mantindran amb pocs canvis i registraran màximes de 31º a Alacant i de 30º a Castelló i València, mentre que el vent bufarà variable fluix tendint a component est, amb intervals de moderat en el litoral d'Alacant.