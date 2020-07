El tarot del día: del 13 de julio al 19 de julio y estrella de la semana

As de Oros, sota de espadas, 5 de espadas, El Juicio, 6 de copas: El As de Oros iniciando el tiraje es casi una garantía de que por muchas dificultades u obstáculos que haya al final la semana será buena y merecerá la pena. Y los problemas no faltarán como claramente indican las dos cartas de espadas que vienen a continuación, en muchos casos se tratará de desengaños, traiciones, estafas o ataques por la espalda pero al final todo ello se va a solucionar o nos acabará llevando a otra situación mejor. También será una semana llena de sorpresas y altibajos en la vida familiar y sentimental pero asimismo con algunos momentos muy felices o las tensiones y crisis nos acabarán llevando a una situación mejor. Semana rica en luchas y altibajos pero merecerá la pena.

LUNES 13



Rey de bastos, 2 de copas, 10 de oros: La semana se iniciará con un día muy bien dispuesto tanto para los asuntos laborales, materiales y sociales como para los de carácter más íntimo. Un día activo, entusiasta e inspirado en la gran mayoría delos casos, bueno para tomar iniciativas o decisiones si es necesario. Favorecerá la paz y armonía, la solución de conflictos o crisis tanto en el trabajo como la vida íntima. El corazón y las emociones prevalecerán sobre la cabeza pero casi siempre en sentido positivo.

MARTES 14



La Emperatriz, 9 de espadas, El Colgado: Este día tiene tendencia a comenzar de un modo positivo y esperanzador pero luego podría torcerse con la aparición de dificultades inesperadas, retrasos o algún giro adverso y repentino. En muchos casos esto sucederá en la vida profesional o las finanzas pero en otros, quizás incluso la mayoría, afectará más a la vida sentimental o familiar. A veces no sucederá nada realmente malo sino que aquellas cosas que esperábamos con ilusión al final no llegarán.

MIÉRCOLES 15



5 de espadas, As de Bastos, 6 de espadas: Estaríamos ante un día de actividad y lucha en todos los ámbitos, en el trabajo de logros conseguidos mediante esfuerzo mientras que en la vida íntima habrá posibles turbulencia o desencuentros por cosas poco importantes. Grandes esfuerzos pero pocos resultados, al menos este día, o quizás no valoremos aquellos que obtengamos. Viajes difíciles y que en muchos casos haremos por obligación y no porque nos apetezca. Cuidado con engaños y traiciones.

JUEVES 16



2 de copas, sota de espadas, 3 de oros: Se trata de un día mejor, más favorable o armonioso que el anterior, o nosotros tendremos esa sensación aunque realmente no fuese así. Algo mejor o más agradable para los asuntos materiales o laborales y por otro lado un día más pacífico y esperanzador en lo que se refiere a la vida íntima o familiar. Pero la sota de espadas nos advierte que debemos seguir atentos ante el riesgo de sufrir alguna traición, una estafa o algún ataque de enemigos solapados.

VIERNES 17



Rey de espadas, 5 de espadas, 10 de oros: Este será un día favorable o exitoso en la vida profesional o la economía pero al mismo tiempo lleno de luchas e inquietudes, también en muchos casos sorteando peligros o tomando decisiones muy audaces. Gran actividad tanto física como intelectual, tendencia a coger el toro por los cuernos pero al final se va a lograr el fruto deseado. También será un día turbulento en la vida familiar o sentimental pero al final los conflictos llevarán a una situación mejor.

SÁBADO 18



10 de espadas, El Carro, sota de oros: El día se va a parecer mucho al anterior aunque los acontecimientos concretos sean distintos. El Carro nos dice que traerá triunfos o realizaciones con lucha y afrontando decisiones o situaciones incómodas o difíciles. Esfuerzos que al final merecerán la pena. Viajes llenos de incertidumbre pero que al final terminarán con éxito y se logrará lo que se esperaba de ellos. Predominio de una actitud positiva u optimista y pero asimismo dinámica, activa y luchadora.

DOMINGO 19



La Fuerza, 7 de bastos, 3 de bastos: En general estamos ante un día favorable o bien dispuesto como indica la carta de La Fuerza, con tendencia a hacer realidad los propósitos e ilusiones, en este caso sobre todo en el terreno personal o familiar. Al mismo tiempo será un día lleno de inquietudes y actividad ya sea física o intelectual. Algo más turbulento en la vida amorosa, con apasionados desencuentros que acabarán trayendo mejores reconciliaciones. Claro predominio de los impulsos y pasiones.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Esta semana nos encontraremos con Procyon, la estrella más importante de la constelación de Canis Minoris. De luz blanco amarillenta su influencia tiene gran paralelismo con Marte: Favorece el ascenso y el éxito pero precedido de gran esfuerzo personal y si las cosas no se hacen bien este ascenso también podría ir seguido de un posterior infortunio o caída. Será preciso sortear muchos peligros o tomar decisiones muy audaces. Hay riesgo de entregarse a actitudes violentas.