El nivel de riesgo de incendio forestal previsto este lunes es muy alto en casi toda la Región de Murcia

Por ello, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias y la dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia recuerda que están prohibidas las quemas agrícola y que no se pueden hacer quemas ni cerca ni lejos del monte.

Asimismo, destaca que no se puede hacer fuego en el monte, ni siquiera en los lugares preparados para ello; y advierte que un pequeño descuido "puede provocar un gran fuego: no arrojes colillas ni cerillas; no dejes basura abandonada".