Muere a los 57 años la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta, por un cáncer de mama

La actriz Kelly Preston, esposa del también actor John Travolta, ha fallecido a los 57 años como consecuencia de un cáncer de mama.

"En la mañana del 12 de julio de 2020, Kelly Preston, adorada esposa y madre, falleció después de una batalla de dos años contra el cáncer de mama", indicó un representante de la familia a la revista People.

Según esta misma fuente, la intérprete había mantenido en privado su lucha contra la enfermedad, recibiendo tratamiento, "con el apoyo de su familia y amigos más cercanos".

"Era un alma brillante, hermosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que le daba vida a todo lo que tocaba", indica asimismo el representante, haciendo hincapié en que la familia pide respeto en estos momentos.

La actriz, que participó en cintas como Jerry Maguire, For Love of the Game o Gotti, tenía dos hijos, Ella, de 20 años, y Benjamin, de 9.

John Travolta, su esposo, enviuda por segunda vez en su vida después del fallecimiento en 1977 de su primera esposa, Diana Hyland, también por cáncer de mama.