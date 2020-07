Adelante alerta de que los servicios sociales van a dar un "petardazo" este verano por falta de personal

Así lo ha expresado el portavoz de Adelante, Daniel González Rojas, en un comunicado en el que destaca que aprovechará la Comisión de Control y Fiscalización de esta semana para preguntar al gobierno municipal si tiene previsto, de cara a las contrataciones a cargo del Fondo Social Extraordinario, "considerarlos mejora de contrato para que se realicen los nombramientos conforme a la puntuación que cada trabajador tenga en la bolsa".

González Rojas ha explicado que el convenio colectivo proporciona al gobierno municipal "herramientas suficientes" para mantener en sus puestos a los trabajadores que obtuvieron una mayor puntuación en la bolsa de trabajo y que, además, acumulan una experiencia muy importante en estos momentos.

El portavoz de esta formación ha señalado que "sería una equivocación mayúscula despedir a las trabajadoras más cualificadas, para contratar a personas que obtuvieron una menor puntuación y que, de la noche a la mañana, tendrían que ponerse al día en unas circunstancias excepcionales de crisis económica y social".

"Estas trabajadoras realizan un trabajo permanente con las familias que requieren atención, y que también se verán perjudicadas, porque habrán de empezar todo el proceso desde cero".

Por su parte, la portavoz adjunta de la coalición en el Ayuntamiento de Sevilla, Sandra Heredia, también se ha mostrado crítica con la posibilidad de que a los "merecidísimos permisos vacacionales" del personal de servicios sociales se pueda sumar ahora el despido de 23 trabajadoras, que son quienes más puntuación obtuvieron en la bolsa de trabajo y que acumulan una experiencia "muy importante".

La edil ha recordado que agosto es un mes "muy duro" para muchas familias con escasos recursos y que dependen de la "economía informal" y, por ello, entiende que "no es el momento de recortar" en servicios sociales o disminuir su capacidad de atención a vecinos. La portavoz adjunta se ha mostrado muy preocupada por la situación que se va a vivir en los barrios más humildes de nuestra ciudad, donde la mayoría de sus vecinos no se van a ir de vacaciones, "simplemente, porque no tienen ni para llegar a fin de mes" al tiempo que ha lamentado que el gobierno municipal "no esté ya trabajando para garantizar que ningún vecino se va a quedar sin atención el próximo mes".