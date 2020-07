Piden casi 6 años de cárcel para un acusado de asaltar una casa en Nigrán y atar a su dueño, al que confundió con otro

Según el escrito de acusación pública, el acusado, en compañía de otro individuo no identificado, se coló en el jardín de una vivienda de Nigrán el pasado 15 de enero de 2018. Una vez que entró en el jardín, abordó al dueño de la casa, que se encontraba alimentando a los perros, y lo golpeó en la cara.

A continuación, lo arrastraron al interior de la casa, le ataron las manos y pies con cinta americana y le taparon los ojos, al tiempo que lo amenazaron para que les entregase el dinero y les desvelase dónde tenía la caja fuerte.

La víctima les explicó que no tenía caja fuerte y que solo llevaba encima 200 euros, que los asaltantes le quitaron de un bolsillo. A continuación, le preguntaron "dónde guardaba la droga", y el dueño de la vivienda les explicó que no tenía droga en casa y que no estaba "metido en esos líos".

Los ladrones registraron la vivienda y amenazaron al dueño para que no avisara a la Policía o a la Guardia Civil, advirtiéndole de que volverían, y que conocían datos de su mujer y de su nieto.

ASALTO POR EQUIVOCACIÓN

Finalmente, tras avisarle de que no le iba a pasar "nada" y que se habían "equivocado", lo llevaron a un cuarto de baño, donde lo encerraron a oscuras y se fueron de la casa. Poco después, la víctima logró soltarse de sus ataduras.

El dueño de la vivienda sufrió lesiones consistentes en hematomas, una herida incisa y abrasiones, aunque renunció a exigir responsabilidad civil por esas heridas.

La Fiscalía considera al acusado autor de un delito de robo con violencia en casa habitada, en concurso medial con un delito de detención ilegal; y de un delito leve de lesiones.

Además, pide que se le apliquen las agravantes de disfraz (porque llevaba la cara cubierta) y reincidencia (ya fue condenado por un delito de robo con intimidación). Por ello, solicita que sea condenado a 5 años y 9 meses de cárcel, y al pago de una multa de 450 euros.