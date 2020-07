Gonzalo Caballero (PSdeG) llama a una participación "masiva": "Por un voto se decide un gobierno"

En declaraciones este sábado en la jornada de reflexión en una visita a sus padres en Ponteareas (Pontevedra), ha apelado a que los ciudadanos "voten en libertad, por el progreso y por el bienestar del país".

De este modo, llama a "que ningún gallego se quede en casa". "Si hay una participación masiva ganamos todos", asegura el candidato socialista.

En este sentido, espera que haya una participación "alta" y con todos los mecanismos de seguridad, en unas elecciones que supongan "salir de esta crisis sin que nadie quede atrás".

Así, Caballero apunta que afronta los comicios de este domingo tras una campaña "en positivo", "con propuestas, digna, honrada e ilusionante".

El socialista ha aprovechado esta jornada para saludar a sus después de haber tenido "pocos momentos" para estar con ellos en campaña. Preguntado sobre si puede dormir un candidato a la Xunta antes de unas elecciones, Caballero ha dicho que duerme "muy bien todos los días del año", aunque sean "pocas horas". "Soy de los que cuando me meto en la cama me quedo dormido en menos de dos minutos y la verdad es que no tengo ninguna dificultad", ha explicado.