La matanza de Srebrenica, una herida que sigue abierta para Europa 25 años después: "Nos perseguirá siempre"

"Este fracaso nos perseguirá siempre". Son palabras pronunciadas por el entonces secretario general de la ONU en referencia a la masacre de Srebrenica. Matanza, genocidio. Se le puede calificar de muchas maneras, pero ahora que se conmemoran los 25 años de aquel desastre, la herida sigue abierta para Europa. Hace un cuarto de siglo, Bosnia vivió sus días más negros bajo la alargada sombra del general Ratko Mladic, que dirigió y encargó "una limpieza étnica": acabar con los musulmanes del país. ¿El resultado? Más de 8.000 asesinados...y los que todavía no se han descubierto.

Fueron once días, aproximadamente, de auténtico horror. El ejército de la llamada República Srpska (los serbios de Bosnia) tardó pocos meses en planificar la matanza. Tres, no más. La idea era atacar la ciudad de la plata, cerca de la frontera con Serbia y que había sido declarada zona segura por la ONU. Allí se encontraban entonces unos 400 cascos azules. De nada sirvió.

Un cuarto de siglo después, el desarrollo de los acontecimientos arroja un resultado esquivo. Los dos máximos responsables de la matanza, el líder político de los serbobosnios Radovan Karadzic y el ejecutor directo de la operación, el comandante Ratko Mladic, fueron condenados a cadena perpetua. Sin embargo, son solo la punta del iceberg. Decenas de implicados han escapado impunes mientras las autoridades serbias, por su parte, siguen manteniendo su negativa a reconocer la masacre de Srebrenica como un genocidio.

"El genocidio de Srebrenica es una parte trágica de nuestra historia europea compartida"

Ese es otro de los elementos que más preocupan a la comunidad internacional -y sobre todo a los afectados-: el negacionismo. Europa, entonces y ahora, ha sido acusada de dar la espalda a aquella masacre. "El genocidio de Srebrenica es una parte trágica de nuestra historia europea compartida. La UE apoya a las personas de Bosnia y Herzegovina y los Balcanes Occidentales, estamos comprometidos a hacer nuestra parte para construir un futuro juntos en el que los conflictos y las atrocidades ya no sean concebibles", escribió el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, en las redes sociales.

Pero, ¿qué sucedió realmente? "Buscando eliminar a una parte de la población bosnia musulmana, las fuerzas serbobosnias cometieron genocidio. Seleccionaron para su extinción a 40.000 bosnios musulmanes que vivían en Srebrenica, un grupo particularmente emblemático entre los bosnios musulmanes en general. Despojaron a todos los varones prisioneros, tanto militares como civiles, jóvenes como mayores, de sus pertenencias e identificaciones; y deliberada y metódicamente los eliminaron, únicamente en razón de su identidad". Ese es el resumen, recogido en la sentencia del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, también dependiente de la ONU.

Dos semanas de auténtico horror

La presencia de las fuerzas de paz no intimidó a las fuerzas serbias, que entraron en la ciudad el 11 de julio de 1995. La población, aterrorizada, se repartió entre los bosques cercanos, a donde huyeron 15.000 bosniacos, y la base holandesa de Potocari, un suburbio de la ciudad, que terminó acogiendo a otros 20.000.

Lo ocurrido a continuación lleva siendo un estigma para la comunidad europea que dura un cuarto de siglo. El comandante Mladic citó al jefe del destacamento holandés, Thomas Karremans, en un hotel de Bratunac. El coronel holandés llegó a brindar con Mladic tras acordar con él que le dejaran salir a él y a sus hombres del cuartel. En ese momento, miles de bosniacos quedaron a merced de los militares serbobosnios. El 12 de julio, las fuerzas de Mladic entraron en el cuartel general de los 'cascos azules' con el pretexto de trasladar a los refugiados a zona bajo control bosnio.

Las consecuencias de este "traspaso de competencias" fueron atroces. Unos 8.100 varones fueron ejecutados por los militares serbios, junto a temibles fuerzas paramilitares como Los Escorpiones -fundados por el jefe de los servicios de seguridad serbios, Jovica Stanisic- en los días siguientes en Srebrenica y alrededores. Las mujeres y las niñas fueron trasladadas, tras arduas negociaciones con la ONU, a territorio bosniaco.

"Hay decenas y decenas de sospechosos de crímenes que han obtenido cobijo en Serbia y en otros lugares"

Sin embargo, para entonces las fuerzas serbias habían perpetrado una campaña de violación en masa como parte de su política de limpieza étnica. El trauma de las supervivientes y la impunidad de sus violadores ha dificultado la estimación de las cifras, que oscilan entre 20.000 y 50.000 mujeres.

Los planteamientos de las dos cabezas visibles, Mladic y Kadrazic, se reducen a un hecho histórico: la derrota sufrida por el príncipe serbio Lazar en la batalla de Kosovo, hacía más de 600 años, a manos de los musulmanes otomanos. Ellos, entonces, plantearon la venganza. ¿Cómo? A costa de la vida de miles de personas.

Hay hechos probados, datos, declaraciones, tumbas. En definitiva, pruebas. Pero esa herida no está cerrada. Los presidentes del Consejo Europeo, Charles Michel, y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidieron este sábado justicia por el genocidio de Srebrenica e instaron a que no vuelva a repetirse una catástrofe así, pero el optimismo no es tal en la justicia internacional, que teme que el relato sobre los hechos se reescriba.

"Vemos que la cooperación regional está yendo hacia atrás. Hay decenas y decenas de sospechosos de crímenes, algunos relacionados con Srebrenica, que han obtenido cobijo en Serbia y en otros lugares", lamenta el exfiscal jefe del TPIY Serge Brammertz. Por este y otros motivos, Srebrenica no puede caer en el olvido y merece toda la reparación posible.