La Xunta comunica a los cerca de 300 contagiados por covid que no pueden ir a votar pero no vigilará si salen o no

"Ir a votar es tan seguro como ir a una farmacia", dijo hace días Alberto Nuñez Feijóo. Pero habrá gente que no pueda hacerlo. Concretamente los cerca de 300 positivos por coronavirus en Galicia, a los que la Xunta ya les ha comunicado que no pueden ir a las urnas este domingo en las elecciones del 12-J. Eso sí, el Gobierno gallego pide "responsabilidad" porque no vigilará si estos positivos salen o no de sus domicilios.

En declaraciones a los medios tras visitar el centro de prensa para la jornada electoral, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha señalado que "comparadas con el resto del censo, no son un número significativo" y se ha referido a que "no llega a 300".

En el País Vasco, por su parte, ya han avisado de que si se incumple la cuarentena para ir a votar, se podría incurrir en un delito de salud pública. Esto no está exento de polémica, pues muchas son las voces que aseguran que estas medidas limitan los derechos de los ciudadanos.

El vicepresidente gallego, eso sí, ha manifestado que "hay circunstancias que determinan que no se puede ir a votar" y que para este caso "así lo ratificó la Junta Electoral. "Creo que la responsabilidad de estas personas hará que entiendan que en la jornada de mañana, si no votaron por correo, no pueden ir a votar", ha agregado.

"A esas personas no se les va a poner vigilancia, pero seguro que entienden que, por su propio interés y por el del todo el mundo, no pueden acudir a los colegios electorales", ha insistido. Quienes estén en cuarentena sin resultado positivo y sin estar pendientes de prueba, sin embargo, sí pueden salir, "tomando todas las precauciones", para depositar su voto, ha recordado el vicepresidente.

En cualquier caso, Rueda ha afirmado que quienes no pueden acudir a los colegios electorales "lo saben perfectamente" porque las autoridades sanitarias ya se lo han comunicado.

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, se refirió en una rueda de prensa este viernes a los casos de positivos y puntualizó que "la única prohibición por parte sanitaria es aquel que tiene una enfermedad infectocontagiosa, que afecta a la salud colectiva de la sociedad".

"Decimos que no pueden salir de casa por un tema de salud pública, que afecta a los demás ciudadanos", aclaró y señaló que, si no se cumple el confinamiento en este tipo de circunstancias hay que "dar un informe a la autoridad judicial, que es la que marca en ese momento el confinamiento".