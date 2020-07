El PP exige la elaboración urgente de una Ley de Puertos "para que se conviertan en focos de actividad económica"

La portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, ha exigido este sábado al presidente del Principado, Adrián Barbón, la elaboración inmediata de una Ley de Puertos para Asturias "para que los puertos asturianos se conviertan en focos de actividad económica y de generación de empleo".

Mallada ha hecho esta exigencia durante un acto celebrado esta mañana en Candás. La 'popular' ha asegurado que los puertos, "lejos de estar plenamente aprovechados como focos de actividad económica y de generación de empleo, vienen desde hace años recibiendo, por parte de los distintos gobiernos socialistas de Asturias, inversiones raquíticas que los mantienen al ralentí y con enormes problemas de falta de dragados".

Mallada ha criticado que el PSOE de Barbón no haya dado luz verde a una iniciativa parlamentaria en eses sentido. "Una vez más, el Gobierno de Adrián Barbón prefiere ir por libre, gobernar de espaldas al Parlamento autonómico, no escuchar a los asturianos y, por tanto, no enterarse de lo que le piden, de lo que necesitan nuestros municipios de la costa", ha señalado.

Así, ha calificado de "excusa" el argumento del Ejecutivo regional para no dar de paso el trámite inicial de la ley propuesta por el PP es que van a subcontratar la redacción de una Ley "gastándose para ello 60.000 euros, retrasándola una vez más y no permitiendo que pueda ser enriquecida con las propuestas de todos los grupos".

"El señor Barbón niega una vez más el papel legislativo de la Junta General del Principado", insistió la popular, para la que el único motivo para este "desprecio" es que la iniciativa viene del Partido Popular, lo que a su juicio demuestra el "sectarismo y partidismo" del Principado.

Por último, Mallada ha defendido que la Ley presentada por su Grupo es "sólida" y favorece la coordinación y la gestión integrada de estas infraestructuras; ordena las distintas actividades económicas que se desarrollan y, permitiría fijar plazas y fechas para la ejecución de obras y dragados de enorme importancia para contar con unos puertos que se conviertan en fuente de ingresos para sus concejos.