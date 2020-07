Robert De Niro, arruinado por la pandemia del coronavirus

Pese a que Robert De Niro es uno de los más legendarios actores vivos, ni siquiera él ha podido evitar los problemas derivados de la pandemia del coronavirus. Según su abogada, el brote ha arruinado al polifacético actor.

Según recoge TooFab, la abogada de De Niro, Caroline Krauss, ha afirmado que la pandemia ha provocado el cierre de los restaurantes que tiene el intérprete, lo que le ha sumido en graves pérdidas.

La abogada dice que De Niro perdió 3 millones de dólares en abril y casi 2 millones en mayo, de tal manera que tuvo que pedir un préstamo para pagar a sus inversores, puesto que carecía de liquidez.

Según la abogada, todo el dinero que De Niro ha ganado gracias a El Irlandés, película estrenada en Netflix y dirigida por Martin Scorsese, ya lo ha gastado.

La letrada afirma que el actor ha gastado más de lo que ha ganado y, a sus 76 años, no puede jubilarse.

De fondo de esta situación está una demanda presentada por Grace Hightower, exmujer del actor, que asegura que De Niro le ha recortado el límite de su tarjeta de crédito de 100.000 a 50.000 dólares.

El abogado de su ex, Kevn McDonough, se ha mostrado escéptico acerca de los problemas financieros del actor: "No me creo que un hombre que ha admitido tener una fortuna de 500 millones de dólares y gana 30 millones al año, de repente se vea obligado en marzo a recortar un 50% la pensión de su esposa".