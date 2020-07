La CARM critica que "ni una sola máquina trabaja en el soterramiento desde la estación del Carmen a Nonduermas"

El consejero ha señalado que las obras "están completamente paradas desde noviembre del 2019", en declaraciones a de Europa Press, ante la próxima celebración del Consejo de Administración de la sociedad de Murcia Alta Velocidad, que tendrá lugar este lunes 13 de julio vía telemática.

"No hay ni una sola máquina en este tramo, no se está haciendo ningún tipo de movimiento ni tan siquiera acopio de material", ha alertado el responsable autonómico de Fomento, quien añadió que "no se ha avanzado ni un milímetro en las obras que acumulan varios meses de retraso", lo que condiciona la continuidad del soterramiento, tal y como se había comprometido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Ha exigido al Gobierno de Sánchez que "no paralice las obras en la Región de Murcia y muy especialmente las obras del soterramiento en Murcia, que pone fin de una vez por todas la cicatriz ferroviaria que divide la ciudad desde hace más de 150 años".

Se trata, ha recalcado, de "un compromiso adquirido y comprometido en el convenio de 2006 y ratificado por todas las administraciones, con el respaldo de la sociedad, para cumplir con el soterramiento integral" de las vías a su paso por la ciudad de Murcia.

DESDE LA ESTACIÓN A NONDUERMAS

La actuación comienza desde la Estación del Carmen y se extiende hasta alcanzar Nonduermas, lo que supone soterrar un tramo de más de 5 kilómetros, lo que supone dar continuidad a las obras actualmente en ejecución en el ámbito de Santiago El Mayor y la Senda de los Garres.

Entre la estación y Barriomar se soterrará un tramo de 2.830 metros, desde el Carril de las Miajas en la zona de Nonduermas-Barriomar, y además incluye la construcción de una nueva estación intermodal y la urbanización anexa al edificio.

El trazado ferroviario que da continuidad a las obras desde Barriomar hasta Nonduermas tiene una longitud de 2.503 metros. Se construirán dos falsos túneles, uno de ellos para permitir el soterramiento de la línea de alta velocidad y de la actual línea Chinchilla-Cartagena bajo la pedanía de Nonduermas, y otro para enlazar con el tramo de la estación y Barriomar.