Ayuntamiento destaca "buen funcionamiento" del operativo de playas, "sin incidencias" en los primeros días

En un comunicado, Rojo ha puesto en relieve los esfuerzos realizados desde el Consistorio para poner en marcha un despliegue humano y tecnológico "único".

Según ha asegurado, Santander "ha ido más allá del control de aforo" y está en condiciones de ofrecer a vecinos y visitantes una información completa sobre los arenales, su estado de ocupación, servicios disponibles en cada momento, de forma que los ciudadanos dispongan de todos los datos que necesitan para decidir si acuden o no a los arenales.

Tal y como ha explicado, la web playas.santander.es -donde se da a conocer el porcentaje de ocupación de los arenales en tiempo real- ha tenido "muy buena acogida" desde su puesta en funcionamiento, una solución tecnológica que ya está disponible para todas las playas del municipio.

Sobre su funcionamiento, la edil ha recordado que el Ayuntamiento ha instalado 15 dispositivos en los accesos reglados los arenales, que contabilizan las personas que entran y salen de las playas, una información que se envía a la plataforma municipal desde la que se gestionan los aforos y a la web, para que los ciudadanos puedan tener conocimiento en tiempo real.

A través de un código sencillo de colores, -verde, amarillo y rojo-, la página permite conocer el grado de ocupación de las playas e informa además de los servicios, normas de uso y otra información relevante.

"Existe un gran trabajo detrás de toda esta información, porque hay que tener en cuenta que las condiciones de las playas varían constantemente, de ahí que continuemos con los estudios de la planimetría de los arenales para ofrecer datos lo más ajustados posible teniendo en cuenta los coeficientes de marea y otros parámetros importantes", ha indicado.

El aforo se ha calculado en arena seca en base a seis metros cuadrados por persona, aunque el conteo incluye también un aforo dinámico en función de las mareas, gracias a un convenio con el Instituto de Hidráulica y la Universidad de Cantabria, por el que se llevan a cabo estas planimetrías con drones para optimizar el espacio disponible.

"Nos hemos preocupado además de hacer un mapa de los servicios actualizados, ya que se an tenido que adecuar a las medidas de seguridad", ha explicado la edil, que ha afirmado que este verano no es posible colocar contenedores o papeleras en los arenales o habilitar los parques infantiles ante la imposibilidad de proceder a los trabajos de limpieza y desinfección necesarios, ya que no está permitido el uso de desinfectante sobre la arena y se ha modificado el servicio de baño adaptado.

La web ofrece también imágenes de cada playa, la bandera, horario de vigilancia e incorporará las imágenes de las webcams que tiene previsto instalar el Gobierno de Cantabria.

Además, los ciudadanos encontrarán datos de los accesos habilitados, informacióncmeteorológica o del estado de la mar, e incorporará posibles incidencias como puede ser la aparición de medusas.

COLABORACIÓN CIUDADANA

La concejala de Medio Ambiente ha apelado a la colaboración y a la responsabilidad de los santanderinos y visitantes para que el operativo desplegado sea un éxito y cumpla con el objetivo por el que ha sido desarrollado.

Rojo ha incidido en que no se trata únicamente de tecnología, sino que los usuarios de las playas disponen de un equipo de personas que controlan los accesos y actúan como educadores.

En este sentido, ha asegurado que están haciendo una "gran labor" en las playas de Santander, facilitando a los usuarios información práctica sobre cómo acceder a los arenales y hacer uso de los servicios disponibles con las "máximas garantías" de seguridad e higiene.

El Consistorio ha contratado a un grupo de 40 personas - todos ellos educadores o auxiliares- para realizar estas tareas en los 16 accesos que se han habilitado en las playas de la ciudad.

Además, para garantizar las medidas higiénico-sanitarias se ha puesto en marcha una campaña de concienciación e información que ayudará a santanderinos y visitantes a saber cómo hay que ir a la playa, dónde ubicarse cumpliendo con la distancia de seguridad establecidas o cuáles son las normas de uso.

Rojo ha detallado que al acceder a los arenales, el usuario encontrará diversa cartelería, caminos señalizados hasta el agua, espacios reglados para la estancia y el paseo y hasta un balizamiento dinámico en función de las mareas.

Esto es posible gracias a la implicación de todas las personas y empresas que han participado en este dispositivo, ha afirmado la responsable de Medio Ambiente, quien ha destacado el "enorme esfuerzo y la rapidez" con la que han trabajado empresas como Telefónica, Coviar, Ascan, Aqualia, Elecnor y Chispas, Cantabria Labs, así como los servicios municipales de Medio Ambiente, Ingeniería Industrial, Informática, Talleres y Policía Local.

Todos ellos, según ha resaltado, han hecho posible "trabajando contra reloj" habilitar las playas de la ciudad a una "nueva realidad" en la que "Santander está lista y preparada para recibir visitantes y reactivar el turismo y la economía".