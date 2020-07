Tu horóscopo diario: sábado 11 de julio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 11 de julio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Talante un poco pesimista, pero si te paras a analizarlo, te darás cuenta de que no tienes tantas razones para dejarte llevar por esa sensación. Observa todo lo que la vida te ofrece y no te obsesiones por lo que no tienes, no es lo ideal para ti.

Tauro

No te apetecerá hacer lo que tu pareja te pide hoy y más si es compañía de familiares, pero no por eso debes dejarte llevar a una discusión que no traería nada más que mal rollo y distanciamiento. Procura pactar un tiempo para vosotros solos.

Géminis

La diversión será hoy lo que te interese e incluso te surgirá un plan inesperado que te hará salir de casa casi sin pensarlo y con él mejor ánimo que tengas. Lo cierto es que vas a estar muy bien acompañado y todo va a salir mucho mejor de lo que esperabas.

Cáncer

Tendrás que poner una excusa a un compromiso que no te apetece mucho y al que es probable te obligarán de alguna manera, y ahí tu timidez te puede jugar una mala pasada. Ten cuidado, porque luego te arrepentirás de haber sentido esa debilidad.

Leo

Quizá lo mejor para hoy es que hagas planes individuales, sin estar pendiente de lo que harán los demás. Esto no es tan difícil ni significa nada negativo; al contrario te demostrarás que eres capaz de divertirte o relajarte sin tener que depender de nadie.

Virgo

Invertir tiempo en ordenar algunas cosas en casa o relativas a una afición es algo que hoy le puede venir muy bien a tu humor ya que vas a disfrutar haciéndolo, incluso si es un trabajo algo pesado o monótono. Redescubrirás tu interés por una parte de tus distracciones del pasado.

Libra

Charlar con alguien de cara a cara es mucho mejor que mantener conversaciones por wasap, por mucho que te gusten y que incluso eches de menos si no lo haces. Debes de tener cuidado con esa especie de adicción a las redes sociales, hoy te darás cuenta de ello.

Escorpio

Es fin de semana, pero aún así te conviene aprovechar parte del tiempo en repasar documentos que te servirán para preparar mejor una reunión importante o cierta prueba que debes de pasar la semana próxima. Eso te dará seguridad para hablar en público.

Sagitario

Hoy no debes soportar a una persona que no te cae bien ni dejar que te la imponga nadie, porque al fin y al cabo ya bastante tensiones has tenido como para no poder disfrutar de tu espacio personal en calma. Debes decirlo claramente a quien corresponda.

Capricornio

No querrás meterte en cierta tensión que notas cerca de ti y si te toca trabajar, es algo que te puede alterar un poco. Pero mirar para otro lado no es demasiado correcto, ya que de alguna manera algo de responsabilidad tienes en todo eso. Piénsalo.

Acuario

Arrancarás una sonrisa a una persona a la que quieres mucho y te preocuparás por ella. Puede tratarse de alguien de edad que necesita que estés pendiente y que en este momento reclama tu apoyo y quizá más tiempo. Te sentirás bien si se lo das.

Piscis

Hacía tiempo que no estabas en contacto con alguien o algo de tu pasado y hoy lo vas a tener muy presente. Quizá sea un recuerdo a veces un poco triste o melancólico, pero debes alejarlo y quedarte solo con todo lo bueno que tuvo. El amor no muere nunca.