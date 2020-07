El Sindicato Médico de La Rioja asegura que "los médicos y pediatras de AP desarrollan su actividad de forma integral"

El Sindicato quiere salir así al paso "de las sorprendentesdeclaraciones del Sindicato de Enfermería (SATSE)" las cuales rechaza de "forma categórica por falsas y demagógicas". En concreto, SATSE pidió ayer "la progresiva vuelta al normal funcionamiento de todos los centros de salud de La Rioja y, con ello, la vuelta a la atención sanitaria cercana y segura".

Todo ello, según el comunicado de SATSE, "tanto en los centros de salud como en sus domicilios, por personal médico y no a través de una mera llamada telefónica, algo que, como bien han denunciado las asociaciones de pacientes, por ejemplo, el Foro Español de Pacientes, no es en absoluto suficiente".

Para el Sindicato Médico de La Rioja "y como SATSE debiera conocer, lo que se está haciendo en los centros de salud, tanto por médicos como por enfermería, es realizar cribado telefónico, no asistencia telefónica, de las citas que libremente los pacientes pueden solicitar, ordenando luego la asistencia presencial".

Con ello, explican desde el Sindicato Médico, "se evita la concentración en los Centros de Salud de todos aquellos pacientes cuya demanda no lo requiera (recetas, resultados de pruebas, procesos administrativos, etc...) y se ordena la asistencia presencial de todos aquellos casos que lo precisen, en franjas horarias diferentes según la patología, en aras conseguir la máxima seguridad tanto de pacientes como de profesionales y población en general, como requiere una situación de emergencia sanitaria como la que estamos padeciendo".

Esta forma de trabajar "es la que se indica por parte de laorganización en este momento y que está avalada por las recomendaciones de las organizaciones científicas; no se ha establecido por capricho".

Por todo ello, prosiguen, "no admitimos que se ponga en duda el compromiso y la dedicación de los profesionales médicos. Durante los últimos meses, al igual que los demás colectivos de trabajadores de la salud, hemos estado permanentemente atentos a las necesidades de nuestros pacientes, y seguiremos estando".

"No es por gusto pero si existiera una forma de cuantificar ese sacrificio bastaría con recordar a los que ya no están con nosotros, la mayoría médicos, la mayoría de atención primaria, que no se contagiaron por dispensar una atención meramente telefónica", afirman.

Por todo ello "exigimos el máximo respeto hacia la labor de todos los profesionales, incluidos los médicos, y la rectificación por parte de SATSE de sus incomprensibles, falsas e insensatas declaraciones".

"La población debe confiar en que va a seguir recibiendo la mejorasistencia por parte de todos los profesionales a cargo de la misma.Mensajes que se emiten gratuitamente y no se ajustan a la realidadhacen un flaco favor tanto al trabajo en equipo como a la confianza de la sociedad en el sistema, especialmente en un momento tan incierto como el que estamos viviendo", afirman desde el Sindicato Médico.

Así las cosas, finalizan, "quien los emite manifiesta unairresponsabilidad notoria, impropia de la labor que realiza. Poner enduda imprudentemente y con argumentos falsos la profesionalidad deun colectivo en aras de conseguir mecanismos de compensación laboraly retributiva por su excepcional contribución para otro, no parece una actitud responsable ni aporta nada al desempeño solidario de nuestra obligación como trabajadores de la sanidad pública".