Coronavirus.- La Comunitat Valenciana no registra morts i suma 24 nous casos

D'aquesta manera, el total de decessos continua en 1.476 persones. Per províncies: 227 persones han perdut la vida en la província de Castelló, 512 en la d'Alacant i 737 en la província de València.

S'han confirmat 24 casos nous, que situen la xifra total en 11.747 persones: cinc a Castelló (1.651 en total); cinc en la província d'Alacant (4.004 en total); i 14 a València (6.091 en total). A més, cal sumar un no assignat anterior, ja que s'han reasignat aquest divendres tres casos a la província de València. Queden actius 283 casos, la qual cosa suposa un 1,49% del total de positius.

Al mateix temps, cal sumar 62 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades ascendeix ja a 17.277 persones. Per províncies: 2.432 a Castelló, 5.780 a Alacant i 9.064 a València, als quals hi ha sumar un alta a desplaçats.

Els hospitals valencians compten a dia de hui amb 55 persones ingressades: onze en la província de Castelló, sense pacients en UCI; 18 en la província d'Alacant, d'ells quatre en la UCI; i 26 en la província de València, sense pacients UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 487.974, de les quals 360.653 han sigut a través de PCR i 127.321 a través de test ràpid.

ACTUALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

La província d'Alacant no té, a dia de hui, residències amb algun cas de coronavirus. Per tant, en aquests moments hi ha algun cas positiu en set centres: un de Castelló i sis en la província de València. No hi ha nous casos positius ni morts entre els residents i treballadors en les últimes 24 hores.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari dos residències en la província de València.