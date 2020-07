El Puig consolida les seues jornades gastronòmiques amb una oferta que combina tradició i innovació

A pocs quilòmetres de València es troba el municipi del Puig, ric en gastronomia i història, amb una infinitat de possibilitats per a gaudir d'una jornada plena de propostes. Per això, l'Ajuntament del Puig i el sector hostaler de la localitat han impulsat la XII edició de les seues Jornades Gastronòmiques, en les quals es combina la bona taula amb la cultura, mostrant nombrosos plans d'interés.

Amb aquesta iniciativa, que s'ha consolidat gràcies a la seua aposta per la cuina mediterrània i saludable elaborada amb productes de proximitat de l'horta valenciana, es posa de rellevància la preocupació i vinculació de Turisme del Puig pels productes autòctons i la defensa del territori.

En la present edició participen set restaurants: Alhacena, Noray, L'hort de Santa María, Finca San José, L´aigua fresca, Anavi i Ostende. Aquests establiments oferiran uns menús que oscil·len entre els 23 i els 28 euros amb una cuina que fusiona la tradició culinària amb la innovació gastronòmica d’uns xefs en constant evolució.

Les jornades, que fomenten la utilització de productes amb Denominació d'Origen Comunitat Valenciana, estan secundades per L´Exquissit Mediterràni, marca gastronòmica impulsada per Turisme Comunitat Valenciana per a potenciar la riquesa culinària d'aquesta comunitat autònoma.

Com a novetat enguany, als comensals se'ls obsequiarà amb un detall de benvinguda com a agraïment al suport que brinden a aquesta iniciativa, en la qual també col·labora la FEHV (Federació Empresarial Hosteleria de València).

Rutes turístiques i festival musical

L’esdeveniment, que es desenvolupa del 13 de juliol al 2 d'agost, pot combinar-se amb rutes turístiques, que demostren la importància d'aquest municipi en el desenvolupament de la història de València al llarg de diferents segles.

Així, des de l'àrea de Turisme s'han plantejat les següents rutes: La petjada de Jaume I al Puig, Ruta Teatralitzada “L'espasa perduda de Jaume I”, Cavallers i princeses (enfocada a xiquets), Refugis i Trinxeres, Cartoixana de Llaura Christi, el Real Monestir de Santa María del Puig i el Museu de la Impremta i les arts gràfiques.

D'igual manera, es pot combinar el sopar amb les actuacions del XX Juliol Musical que se celebra en el recinte del Monestir del Puig del 22 al 25 de juliol. Així, el dia 22 tindrà lloc “Amura”, el 23 “Paganini”, d’Yllana Teatre, el 24 “Peix enamorat”, de la Borriana Big band, i el 25, la Unió Musical Santa María del Puig.

Les rutes estan supeditades al calendari i aforament establit per Turisme del Puig (www.elpuigturistico.es), per la qual cosa és imprescindible reservar en el telèfon 961959029 o en el whatsapp 607229715. D'igual manera, en els restaurants també haurà de reservar-se per qüestions d'aforament i seguretat.