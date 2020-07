El Gobierno alerta de que el cambio climático puede aumentar el riesgo de nuevos virus

Pese a la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus, el Gobierno sigue considerando la lucha contra el cambio climático como una de sus prioridades. Y, entre otras cosas, es así porque considera, en base a la ciencia, que el impacto humano en los ecosistemas naturales aumenta el riesgo de nuevas enfermedades que podrían derivar en epidemias.

Así se establece en el informe de progreso sobre la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 elaborado por la Vicepresidencia segunda que lidera Pablo Iglesias, un texto al que ha tenido acceso 20minutos.es y que será aprobado el martes en Consejo de Ministros. Ese informe establece una hoja de ruta para la recuperación económica tras la crisis del coronavirus, en la que se aboga por la instauración de un sistema público de cuidados, la derogación de la reforma laboral o una "reindustrialización verde", todo ello vinculado a una reforma fiscal.

No obstante, el texto que suscribirá el Gobierno también hace un diagnóstico de la actual situación, y en particular sobre la crisis medioambiental, que a juicio de la Vicepresidencia segunda supone "un reto de primer orden para nuestro país y el conjunto de la comunidad internacional". Ya lo era antes de la crisis del coronavirus, señala el texto, y la emergencia sanitaria no ha hecho más que evidenciar algunas de sus consecuencias.

El confinamiento ha ocasionado una paralización casi total del transporte y la actividad industrial y económica, no solo en España, sino en muchos otros países. Y es cierto, apunta el informe, que eso ha redundado en una disminución acusada de la emisión de gases de efecto invernadero. Pero "existe el riesgo de que esta excepcional situación lleve a una falsa sensación de seguridad sobre la posibilidad de reducir estas emisiones drásticamente, lo cual puede generar efectos muy perjudiciales en las acciones ya realizadas para luchar contra el cambio climático", considera el Gobierno.

El informe también alerta de que la pandemia del coronavirus ha demostrado que los sistemas naturales limitan el contagio y la expansión de los virus y las enfermedades. Y, por ende, el daño realizado sobre los ecosistemas "aumenta la posible propagación de enfermedades, al modificar los vectores transmisores y disminuir el efecto de dilución por el cual los patógenos están distribuidos entre la gran diversidad de especies y sometidos a los equilibrios tróficos y ecológicos".

Para solventar este problema, el informe apuesta por el despliegue de las energías renovables en España (el Gobierno se ha fijado como meta tener en 2030 un 42% de la energía procedente de fuentes renovables) o la potenciación de los medios de transporte limpios, así como la rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética.