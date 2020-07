Els caiacs transparents són per a dos persones i les barques compten amb capacitat màxima per a sis persones. L'activitat té un preu per persona de 2,5 euros per fraccions de 10 minuts i es poden adquirir tantes fraccions de 10 minuts com es desitge.

Està en marxa de dilluns a diumenge, des de les 11.00 a 21.00 hores, sempre que les condicions meteorològiques ho permeten, detalla la Generalitat en un comunicat.